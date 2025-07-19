批民進黨執政無能奧步大罷免 馬英九：726當成對賴清德的不信任投票

不同意罷免新北愛國者行動在板橋體育場舉行，前總統馬英九到場致詞。（記者叢昌瑾攝）

2025/07/19 17:04

〔記者黃子暘／新北報導〕首波罷免7月26日就要投票，國民黨今（19）日在新北市板橋區舉行反罷造勢。前總統馬英九說，他執政期間，台海兩岸關係一向穩定，海峽對岸從未有圍台軍演的過分動作，「大陸當局」還與中華民國簽訂23項雙邊協議嘉惠台灣人民，他跟中國領導人習近平也2度會面，為何換民進黨執政兩岸關係就一夕變天惡化？難道非總統賴清德失職？呼籲大眾將726當成對賴清德的不信任投票，投下不同意罷免。

馬英九說，綠色恐怖氛圍越來越嚴重，不反罷，台灣社會將向下沉淪，這是大家對賴政府表達的最強烈沉痛抗議；他執政期間，台海兩岸關係穩定，海峽對岸從未有圍台軍演過分動作，「大陸當局」還與中華民國簽雙邊協議嘉惠台灣人民，他跟習近平2度會面，使兩岸關係一直處於和平、穩定、繁榮狀態，為何換民進黨執政兩岸關係就一夕變天、惡化？為何台灣年輕人被迫延長服兵役走上戰場？「為何同樣是總統，我做得到兩岸和平穩定，為何賴做不到？」難道這非賴清德失職？

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他批評，民進黨執政無能，只能靠發動大罷免這種難登大雅之堂的奧步，任內把台灣護國神山台積電搬到美國，面對美國關稅戰，賴清德也是不知所措、荒腔走板，竟還說要去除雜質？請賴清德告訴百姓「誰是雜質？誰該被去除？」民進黨還阻擋在野爭取普發一萬元。

馬英九說，勿讓惡霸民進黨囂張得逞，「傷害台灣民主」，要透過手中選票表達對賴政府的不信賴，把這次反罷變成對賴的不信任投票。

中廣董事長趙少康說，賴清德發動史上最長漢光演習，最重要一場是封鎖萬板大橋演習，防止共軍從新北推進台北，「那新北民眾是怎樣？該戰死？該被共軍殺死？要保護賴清德啦！」以往是殲敵於外，現在變成城鎮戰，就是賴清德搞出 的。

趙少康指出，「老共一年國防預算8兆新台幣」，台灣一年6000億怎麼比？買再多軍武，這仗都是不能打的，抗中不能保台；「大陸14億人」羨慕台灣民主生活，台灣本是民主燈塔，但藍委才當選1年多就要被罷免，這不是民主。

馬英九批評，民進黨執政無能，只能靠發動大罷免這種難登大雅之堂的奧步。（記者黃子暘攝）

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