藍軍今晚台中「總統大選級」反罷造勢 300遊覽車助陣

首梯大罷免立委7月26日投票倒數計時，投票前超級黃金週，國民黨排出「總統大選級」規格防守一級戰區台中立委罷免選情。（圖：國民黨台中市黨部提供）

2025/07/19 16:47

〔記者蘇孟娟／台中報導〕首梯大罷免立委7月26日投票倒數計時，投票前超級黃金週，國民黨排出「總統大選級」規格防守一級戰區台中立委罷免選情，由台中市長盧秀燕領軍，今晚7點推出「中台灣再贏一次」反罷造勢晚會，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等大咖齊聚，民眾黨主席黃國昌也將再現身「藍白合」護盤；國民黨台中市黨部主委顏文正說，延續12日晚會爆棚氣勢，估將有1.5萬人、300遊覽車挺反罷。

相較於藍營大陣仗，台中罷免市區藍委廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋等3罷團，包括展翅廢翔、斷健行動及敲羅行動，今超級黃金週下午參與在台中市文心森林公園推出的「台中轉運市集—文森草皮 Chill 一夏」活動，以闖關遊戲、免廢贈物市集、泡泡劇場、魔術表演等野餐嘉年華形式，號召公民7月26日投同意罷免票挺大罷免大成功。

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國民黨今晚將在市政路、黎明路口「交六廣場」推出萬人反惡罷晚會，打出「中台灣再贏一次」口號，藍營中台灣藍委包括台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、楊瓊瓔、顏寬恒及江啟臣，與南投縣馬文君、游顥及雲林縣的丁學忠等9人首度合體反罷，助講陣容更是黨內大咖盡出，除盧秀燕、韓國瑜、藍白兩黨主席朱立倫、黃國昌外，藍營縣市政府首長包括台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑、南投縣長許淑華及雲林縣長張麗善也將同台，另有戰鬥藍發起人趙少康及前台中市長胡志強等人，以堪稱「總統大選級」規格護盤。

顏文正指出，民眾厭惡民進黨輸不起推大罷免，上週末（12日）戰鬥藍在台中推出反罷晚會，因雨臨時改到台中洲際小巨蛋舉辦，現場人氣爆棚，大批支持者擠不進會場扼腕不已；今晚的團結晚會，不少人早早就準備共襄盛舉，因場地選在西屯區，其他行政區及外縣市支持者自行號召搭遊覽車前來力挺，挺反罷免氣勢高昂，估有300遊覽將前往，今晚預計將能號召1.5萬人齊心反惡罷。

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