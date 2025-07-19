不怕雨淋！綠委范雲、陳秀寳50人車隊騎20公里 助陣雲林大罷免

眾人從虎尾出發，騎程超過20公里，要大家726一定要出門投票。（記者李文德攝）（記者李文德攝）

2025/07/19 16:27

〔記者李文德／雲林報導〕全台首波大罷免投票26日登場，國民黨雲林縣第一選區 （海線）立委丁學忠也在罷免之列，民進黨立委范雲、陳秀寳今天到雲林，從虎尾鎮騎腳踏車出發至土庫鎮，向海線11鄉鎮選民提醒，26日當天一定要出門投同意罷免票。

范雲、陳秀寳把握黃金週末與立委陳亭妃「妃妃車隊」及雲林、南投、彰化罷團，合計超過50人，分別騎腳踏車、機車從虎尾惠來靜楓生命園區出發，最後抵達土庫圓環，全程超過20公里，眾人騎車邊大喊「大罷免大成功」。

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陳秀寳說，這一屆藍白委員提出各種違憲亂政的法案，讓選民無法接受。雲林是農業大縣，但是丁委員砍農業預算毫不手軟，沒顧慮基層，根本不是人民的代表。根據公督盟統計資料，丁質詢率只有5成，審查法案、預算出席率只有6成，不重視民眾賦予的職權。

范雲表示，丁學忠不尊重公民，如電視說明會，是選委會依法舉辦的，他卻以「立法院有會」為由拒絕出席，4至6月他雖然是內政委員會委員，質詢率卻只有22%。雲林人值得更好，726要出來投同意票。

罷團發言人露西歸說，丁學忠舉辦說明會那天忙著去立法院，通過「普發一萬元」法案，做一些華而不實的政策，卻沒照顧人民。

丁學忠表示，對於罷免活動予以尊重，但不要把抹黑、仇恨帶來雲林，上任一年來為地方爭取超過56億元建設經費，一步一腳印向選民報告成績，會持續爭取鄉親認同。

眾人從虎尾出發，騎程超過20公里，要大家726一定要出門投票。（記者李文德攝）

立委范雲（前排左起）、陳秀寳到雲林響應騎車催票行動。（記者李文德攝）

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