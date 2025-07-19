美「傳統基金會」創辦人佛訥辭世 林佳龍悼「智庫外交」先驅

美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）創辦人佛訥博士（Dr. Edwin Feulner）18日逝世，享壽84歲。（圖取自X @Heritage）

2025/07/19 16:23

〔記者方瑋立／台北報導〕美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）今（19）日發布聲明，緬懷創辦人佛訥博士（Dr. Edwin Feulner）的貢獻並哀悼其辭世，外交部長林佳龍透過社群平台X發聲悼念，對「智庫外交」先驅佛訥辭世深感哀痛，並表示佛訥的貢獻將長存，持續啟發後人。

美國傳統基金會聲明指出，「我們懷著無比哀痛的心情宣布，傳統基金會創辦人、董事及歷任任期最久的會長佛訥辭世」，並讚揚佛訥「不僅是一位領袖，更是一位具有遠見的開創者與最高典範的愛國者」。

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佛訥多年來不遺餘力的支持台灣，也長期關注台灣情勢，林佳龍獲悉佛訥辭世消息後發表哀悼，表示今年三月才有幸在台北與佛訥再次會面，林佳龍說，「佛訥是台灣堅定的朋友，也是智庫外交的先驅。其貢獻將長存，持續啟發後人」。

佛訥今年三月訪台期間，林佳龍也曾在外交部接待，當時林佳龍曾說，他與佛訥認識近30年，佛訥創辦「傳統基金會」的經驗，也啟發林佳龍從美國完成學業返台後創立「台灣智庫」，兩人都肯定智庫能夠發揮政策影響力，提供決策者務實政策建議，並期盼作為「政府的人才庫」的智庫，能透過「智庫外交」讓政策幕僚更深入了解彼此的理念，深化政府間的實質關係。

傳統基金會X發文：https://x.com/Heritage/status/1946385580159324280

林佳龍轉推發文網址：https://x.com/chia_lung/status/1946464807319744572

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