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    王鴻薇稱「台灣是城市」是口誤 阿美：講話前有看稿

    「大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街。（記者廖振輝攝）

    「大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街。（記者廖振輝攝）

    2025/07/19 16:18

    〔記者孫唯容／台北報導〕「護國大遶境」今（19日）進入最後一天，面對國民黨立委王鴻薇18日出席公辦電視罷免說明會時，稱「台灣是天災頻繁的城市」，王鴻薇今回應民進黨與罷團能做文章的只有口誤。對此，罷免王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美則痛批，王鴻薇在說出「城市」前有看稿。

    今天上午「護國大遶境」在大直舉行「中山松山信義集結出發儀式」，包括罷免王鴻薇團體「山除薇害」發言人阿美、罷免徐巧芯團體「剷除黑芯」發言人Roger、民進黨台北市黨部主委張茂楠、市議員許淑華、洪健益、張文潔、顏若芳等人都出席。

    面對王鴻薇稱「台灣是一個城市」的說法是「口誤」，阿美受訪時表示，藍白支持者一定會挑對自己有利的部分來說罷團沒有正當性，大家也不能只看這場說明會，就判斷這場罷免行動到底合不合理，這場罷免行動源於去年的5月國會擴權，而一直到今年，非常多的事件都顯示，國民黨現在就是一個非常不正常的政黨。

    阿美說，王鴻薇在說明會稱「台灣是一個城市」，很多罷團成員不認為這是失言，因為王鴻薇說出「城市」之前有看稿，彷彿已經在心裡思考過，到底應該說台灣是一個國家、一個省、還是一個地區？她最後選擇了城市，看得出來王鴻薇也很緊張。

    阿美說，王鴻薇針對與王滬寧會面的質疑，她也自稱是自己是去談觀光，請問中央政府有授權她去談觀光嗎？請問中山、北松山區的選民有授權她去談觀光嗎？這並非立法委員該有的職務。如果王鴻薇今天可以代表中央政府去談兩岸相關的內容，「誰知道你什麼時候會去談兩岸要不要和平統一？」

    大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街，（記者廖振輝攝）

    大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街，（記者廖振輝攝）

    大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者廖振輝攝）

    大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者廖振輝攝）

    王鴻薇在罷免案公辦電視說明會中提到台灣時，支支吾吾地稱台灣為「城市」。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

    王鴻薇在罷免案公辦電視說明會中提到台灣時，支支吾吾地稱台灣為「城市」。（圖擷自「臺北市選舉委員會」YouTube）

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