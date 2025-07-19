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    桃園民眾嗆盧秀燕不反共 盧酸回「有空喊話不如去南部救災」

    台中市長盧秀燕陪同立委牛煦庭到桃園區鎮撫宮參拜，進宮時遭民眾嗆為何不反共，盧以台語「去南部救災」、「有空在這喊不如去南部救災」回應。（記者謝武雄攝）

    台中市長盧秀燕陪同立委牛煦庭到桃園區鎮撫宮參拜，進宮時遭民眾嗆為何不反共，盧以台語「去南部救災」、「有空在這喊不如去南部救災」回應。（記者謝武雄攝）

    2025/07/19 15:42

    〔記者謝武雄／桃園報導〕台中市長盧秀燕今陪同立委牛煦庭到桃園區鎮撫宮參拜，盧秀燕在宮前與地方仕紳握手寒暄時，有民眾在馬路大喊「盧秀燕你怎麼不反共？」，盧秀燕回頭看了一下，隨後以台語回應「去南部救災」，又說「有空在這喊不如去南部救災」。

    盧秀燕受訪表示，民進黨與其噴這麼多政治口水，應該去南部救災，她說，南部地區有2萬5千戶家庭屋頂全飛，連蓋帆布人手都沒有，這些號稱愛台灣的人，不如去出力協助救災；如果南部的災情都不出力，台灣真的發生危險，這些人能夠愛台灣、顧台灣嗎，「我看跑得比誰都快！」。

    盧秀燕表示，她質疑民進黨是保護虐童的人，如果虐童的人有人權，那請問孩子的人權在哪裡，這次的大罷免從基隆台北、新北、桃園、台中到南投，不問是非，不是做得好或不好，完全是民進黨選輸翻桌，民進黨不顧民生，也不管兩岸緊張、也不管美國關稅，整年都在搞罷免，她也要跟廣澤尊王報告，讓大罷免大失敗，讓政府覺醒顧民生。

    台中市長盧秀燕陪同立委牛煦庭到桃園區鎮撫宮參拜。（記者謝武雄攝）

    台中市長盧秀燕陪同立委牛煦庭到桃園區鎮撫宮參拜。（記者謝武雄攝）

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