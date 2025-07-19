31藍委面臨罷免考驗 林健正：國民黨輕忽年輕公民覺醒力量

陽明交大退休教授林健正認為，台灣年輕世代正主宰台灣主體性與民主價值。（資料照）

2025/07/19 16:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕由公民團體發起的全台罷免國民黨立委行動，確定有31名藍委要面臨罷免投票的民意檢視，其中有24名藍委和涉貪停職的新竹市長高虹安26日就要舉行罷免投票。陽明交大退休教授林健正認為，「公民覺醒」是近年來台灣社會中一股強大的力量，尤其在年輕世代中，展現出對民主價值、台灣主體性以及社會正義的堅定信念；這種現象不僅反映了台灣民主的深化，也標誌著世代交替下，台灣社會價值觀的轉型。

林健正提到，公民覺醒可追溯到台灣民主化歷程中的諸多關鍵時刻，像是1990年的野百合學運、2014年的太陽花學運，以及近年來的青鳥運動。這些運動共同的特點是由年輕世代主導，訴求超越傳統藍綠對立的框架，強調台灣的主體性、民主價值以及對這片土地的認同與熱愛。相較老一輩政治人物或傳統選民，年輕世代的公民覺醒展現出更清晰的價值觀。且不滿足於過去以統獨議題為核心的意識形態爭論，更關注環境正義、性別平等、經濟公平以及民主制度的完善。尤其以「台灣」的核心認同，讓年輕人在政治參與中展現出更具說服力的論述能力。

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林健正認為，國民黨主席朱立倫可能低估公民覺醒對國民黨的衝擊，國民黨作為傳統政黨，長期依賴藍綠對立的選舉動員策略，但在年輕世代的價值觀轉變下，這種策略逐漸失效。公民覺醒強調的理性論述與台灣主體性，已挑戰國民黨內部親中路線的正當性。

林健正說，如今公民覺醒代表台灣民主的活力與希望，由年輕世代主導的力量，正重塑台灣的政治與社會圖景。國民黨若無法正視這股力量，反省自身路線，可能將失去民心。而民進黨及其他政治力量，也應以開放的態度與年輕世代合作，深化台灣的民主。

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