獨家》蕭美琴訪捷克遭中共尾隨 美國國會聽證會邀范雲作證

捷克公共媒體披露，該國軍情局證實中國去年3月曾密謀跟監、騷擾，甚至策劃衝撞座車恐嚇我國副總統當選人蕭美琴，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）27日發表聲明，呼籲各國譴責中國政治暴力。（圖取自IPAC官方社群）

2025/07/19 15:25

〔記者方瑋立／台北報導〕副總統蕭美琴去年出訪捷克遭中國密謀碰撞恐嚇，引起國際社會嘩然。美國國會及行政當局中國委員會（CECC）將於美東時間下週三（23日）舉行聽證會，主題為「與台灣站在一起：反制中共政治戰與跨國打壓」。民進黨立委范雲獲邀擔任證人，將透過視訊作證，分享台灣面對中國政治、認知與資訊戰的因應作法，並說明國際社會如何協助台灣強化韌性。

本次聽證會由CECC共同主席、聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）與聯邦眾議員史密斯（Chris Smith）主持，會中分為兩場次座談，范雲將參與第一場次討論；第二場次將由7美國海軍情報局前局長史都德曼（Mike Studeman）、詹姆士頓基金會主席馬提斯（Peter Mattis）與南加州大學助理教授黃秋婷（Audrye Wong）共同出席。

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聽證會將聚焦中國如何透過跨國壓迫（跨境鎮壓）與政治操弄干預台灣民主，並探討國際社會的因應作法。據了解，CECC原亦邀請長期研究中國統戰滲透的民進黨立委沈伯洋出席，但其母近日逝世不便出席。

該場聽證會將於美東時間23日上午10時（台灣時間23日晚間10時）在美國國會參議院羅素辦公大樓舉行，並同步於CECC官方YouTube頻道直播。

范雲曾任我國無任所大使，2024年7月台灣正式加入對中政策跨國議會聯盟（IPAC），她與立委陳昭姿出任代表我國跨黨派的共同主席。

副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨；圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自維特齊X）

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