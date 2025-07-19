眼睛會說話！花蓮車掃被嗆「罷免傅崐萁」 韓國瑜竟比讚

韓國瑜對著罷團志工豎起大拇指比讚。（曙光花蓮提供）

2025/07/19 16:09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立法院長韓國瑜今天到花蓮快閃，與傅崐萁車掃花蓮市吉安鄉，當車隊經過花蓮市和平路時，罷團「曙光花蓮」志工嗆「罷免傅崐萁」，罷傅志工花花說，韓國瑜眼神超友善，原以為是心理作用，沒想到韓竟對著罷團豎起大拇指比讚、還比愛心，她不禁要說「韓國瑜討厭傅是真的」，傅崐萁要倒了！

第11屆立法委員花蓮區域立委傅崐萁罷免案26日投票，今天選前黃金週末卻遇到薇帕颱風發布海上警報，花蓮地區下間歇性豪大雨，罷團「曙光花蓮」今天早上9點起也有將近20名志工報名參加掃街邊舉牌、4輛機車擔任小蜜蜂在市區車掃，卻巧遇韓國瑜傅崐萁車掃車隊。

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曙光花蓮志工花花說，今天早上市區雨勢出現空檔，有一段時間雨停了，志工把握時間舉牌、車掃，就在花蓮市和平路、中華路口，巧遇韓國瑜傅崐萁的車掃隊伍。

花花說，當時看著韓國瑜車隊經過，一邊用力嗆喊｢罷免傅崐萁」，目送著車隊往西離開，沒想到幸運之星眷顧志工，車隊在中華路口遇到紅燈停下來，志工馬上把握時間趕過去、繼續高呼罷傅，意外的是韓國瑜表情很和善，不但對著罷團揮手，甚至還對著志工豎起大拇指比讚、比愛心。

她說，志工私下討論後深感「韓國瑜搞不好私底下正在默默支持罷傅」，因外傳韓國瑜跟傅崐萁是有心結，「韓的眼睛真的會講話」，而且接下來的團結大會，韓國瑜也沒有像過去為政治人物站台時都會給對方稱讚，這次全場都沒特別稱讚傅，只說罷免投不同意，「連韓國瑜都只做表面，傅崐萁真的要倒了」。

韓國瑜對著罷團志工比愛心，被罷團志工拍下照片。（曙光花蓮提供）

韓國瑜、傅崐萁上午團結大會前，先在吉安、花蓮車掃。（曙光花蓮提供）

間歇雨勢空檔志工把握時間，在花蓮街頭舉牌宣傳「同意罷免傅崐萁、7月26日票投同意」。（曙光花蓮提供）

間歇雨勢空檔志工把握時間，在花蓮街頭舉牌宣傳「同意罷免傅崐萁、7月26日票投同意」。（曙光花蓮提供）

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