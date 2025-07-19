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    罷團「護國大繞境」大安文山車掃 將於青島東路集合

    「大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者廖振輝攝）

    「大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者廖振輝攝）

    2025/07/19 16:12

    〔記者蔡愷恆／台北報導〕「大罷免，大成功！」罷免活動進入倒數階段，今（19）三個罷團「大安強強滾」、「文山退葆」以及「台灣出來罷」，從文山行政中心出發，舉行「護國大繞境」。民眾騎機車跟在車隊後面喊著口號，盼民眾在726投下同意罷免票。

    文山退葆表示，這場行動是超越藍綠的行動，聚集最多的認同，「我們華派要反共，台派要護國，我們所有人都要保護我們所在的台灣。」

    大安強強滾指出，「大安區很艱困，跟文山區一樣，簡潔呼籲，「出來投票，我們就會贏！」

    台灣出來罷感性說，每一個公民都可以是行動者，公民行動的意義就在於理解我們不是孤單的公民。「不管是大罷免還是護國大繞境，都是我們對未來的愛與勇氣。」他在最後用台語說：「國會要正常，國家才會強。」

    支持罷免民眾用台派寶寶彩帶紮起馬尾或是包頭，或是以「台灣出來罷」、「守護台灣，拒絕統戰」彩帶、徽章裝飾背包等配件。志工幾乎沒有遮雨設備，少數身穿透明雨衣透出身上「台灣出來罷」、「文山退葆」與「大安強強滾」三個罷團的背心。同時，也有罷免徐巧芯的志工手拿旗幟跟在隊伍之中。

    路上民眾有些站在街口比讚，或是在等公車時揮著「大罷免大成功」的旗幟表示支持。

    這次文山大安護國大繞境在木新興隆路口與復興南路二段148巷口稍作停靠，終點站在立法院青島東路。

    「大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者廖振輝攝）

    「大安強強滾」、「文山退葆」、「剷除黑芯」等罷團舉行「反共護國大遶境」，19日進行大安文山車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者廖振輝攝）

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