南投罷游行動街頭宣講 文宣扇子成攻防焦點小物

南投「去游除垢」罷免藍委游顥志工團隊，19日在鹿谷街頭進行宣講。（「去游除垢」罷團提供）

2025/07/19 15:55

〔記者張協昇／南投報導〕大罷免行動進入最後肉搏衝刺階段，南投「去游除垢」罷免藍委游顥志工團隊，今（19日）在南投市、鹿谷鄉及名間展開徒步街掃宣講，並發送剛出爐的罷游扇子文宣小物，呼籲選民8月23日投下同意罷免票，罷掉違憲濫權的游顥，守護台灣。而游顥陣營為反制罷免，其實早在1個月前即推出反罷免的文宣扇子，要大家投下不同意罷免票，雙方展開激烈的文宣小物攻防戰。

游顥陣營製作反罷免文宣扇子，上頭印有游顥及表達全力支持反罷免的南投縣長許淑華頭像，背面則列出游顥擔任立委的政績，要大家投下不同意罷免票，早在1個月前即隨同文宣小面紙，挨家挨戶發送。

請繼續往下閱讀...

而罷游團隊志工，今天在南投市早市、鹿谷鄉街頭及名間鄉夜市，進行徒步街掃宣講，除高舉宣傳罷免游顥的旗幟及標語牌外，也發送剛出爐的罷游扇子文宣小物，扇子上面簡要列舉游顥亂刪中央預算等違憲濫權行為，呼籲鄉親8月23日要站出來投下同意罷免票，翻轉國會，一起勇敢守護台灣。

罷游團隊志工指出，罷團文宣扇子是由支持罷免行動的人士贊助，而游顥陣營製作文宣經費，不知大過罷團十倍百倍，但詭異的是罷團的文宣扇子剛做好，就有支持游顥陣營人士在LIN群組發言，鼓吹支持者踴躍收集扇子，說是收集10支就可以換紫南宮錢母，50支就可以換錢母套幣組，似乎意圖藉此降低罷團文宣擴散力，志工們也只能無奈一笑。

游顥陣營回應，由於罷團製作不實抺黑文宣扇子，因而以此方式鼓勵鄉親收集回收，避免誤導欺騙鄉親。（16:08更新）

南投「去游除垢」罷團志工，在南投市發送罷游扇子文宣小物。（石育民提供）

南投「去游除垢」罷團推出的罷游扇子文宣小物。（石育民提供）

游顥陣營製作的反罷免文宣扇子。（記者張協昇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法