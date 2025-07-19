列徐巧芯公然說謊與歪曲事實例證 曹興誠：不是普通的壞......

前聯電董事長曹興誠（中）。（資料照）

2025/07/19 16:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免7月26日首波投票，台北市選委會18日辦理罷免電視說明會，藍委徐巧芯與領銜人曹興誠的交鋒備受矚目。對此曹興誠列出徐巧芯公然說謊與歪曲是非的實例，直言被罷免人不解釋自己不該被罷免的理由，反而拼命詆毀、醜化有權罷免她的選民。

曹興誠在臉書PO文表示，徐巧芯真壞，不是普通的壞，昨天徐巧芯在罷免說明會上，我根本懶得提，她卻主動解釋趴在傅崐萁身上哭訴的事，當時她哭著說：「我沒有、我沒有」，是想辯解，她「沒有」涉入她ㄧ堆親戚的詐財事件，豈料昨天徐巧芯竟撒謊稱：「哭是因為不捨花蓮遭到地震而哭。」

請繼續往下閱讀...

曹興誠指出，這樣的公然撒謊，讓我們詫異的，不是她的無恥，而是她的膽大，竟然敢把大家當傻瓜，她的膽大妄為，也顯示在她對自己的大量人身攻擊上，自己過去長期主張中共如果想和平統一台灣，需要遵守程序正義；也就是需要經過台灣人民同意，而這個同意，需要透過台灣的公民投票來表達。

曹興誠續指，他說的是和平統一的「程序正義」，也就是統一之前，先要中共尊重台灣的獨立地位和主權在民，徐巧芯明知曹興誠說的是「程序正義」，她卻故意斷章取義，說我以前「主張統一」。如果她不懂我的主張，那是笨；如果了解主張還要斷章取義，故意曲解，那就是壞。

曹興誠分析，他在2010年左右，促使修訂「刑事訴訟法」、導入「妥適審判法」；過程中嚴厲批判了台灣司法，所以後來不得已加入新加坡國籍，以避免遭到可能的司法報復。

曹興誠說，這件事讓徐巧芯不斷拿來說嘴，說我放棄國籍是「背骨仔」。她這樣罵我，同時也侮辱了所有旅居海外的台灣僑胞，2022年8月初，美國眾院議長培洛西訪台後，中共對台灣進行圍台軍演，台灣民心震盪。於是我決定放棄新加坡國籍，回台共赴國難。這種愛國的行爲，徐巧芯絕口不提，卻拼命詆毀我是「背骨仔」，可見此人之壞，真不是普通的壞。

曹興誠直言，被罷免人不解釋自己不該被罷免的理由，反而拼命詆毀、醜化有權罷免她的選民，這種邏輯顛倒、「惡奴欺主」的霸道，是現在所有國民黨立委的特質，不罷掉這些霸道的立委，以後大家都活不下去，大罷免一定要成功！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法