從高雄趕到基隆 綠委黃捷挺「基隆絕沛」罷免林沛祥

民進黨高雄立委黃捷（中）今天從高雄趕到基隆，陪罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸（右）拜票懇託，民進黨基隆市議員鄭文婷（左）也陪同掃街拜票。（記者俞肇福攝）

2025/07/19 15:28

〔記者俞肇福／基隆報導〕大罷免7月26日投票，罷免團體「基隆絕沛」利用選前黃金週懇託拜票，民進黨高雄立委黃捷今天（19日）風塵僕僕從高雄趕到基隆，與同黨的基隆市議員鄭文婷陪同「基隆絕沛」志工到成功市場、仁愛市場掃街，拜託基隆鄉親7月26日要出來投票，投「同意罷免林沛祥」一票。

黃捷表示，謝謝基隆鄉親，從罷免連署的一階、二階，終於走到第三階段罷免投票，距離7月26日投票真的非常不容易；她說，昨天（18日）中選會又傳來好消息，第二階段包括5位立委通過審查，國民黨一共有31位立委要進入罷免投票的階段，這是公民的勝利。

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黃捷指出，公民團體這一路走來非常不容易，過程中受到行政部門不中立的打壓，還有國民黨立委林沛祥對公民的羞辱與霸凌，林沛祥做為立法委員要為基隆鄉親著想，要能接受鄉親的檢驗。黃捷說，可是林沛祥面對人民的質疑與檢驗，他反而是用羞辱與人身攻擊的方式，在羞辱與霸凌選民；很明顯，林沛祥不適任立法委員。她抨擊林沛祥在立法院毀憲亂政，跟著國民黨立院黨團總召傅崑萁，民眾黨立委黃國昌通過危害台灣國家安全的法案，這也是為何這次不分黨派的民眾站出來，希望投下同意罷免的票。

罷團「基隆絕沛」領銜人陳青逸表示，感謝黃捷從高雄趕到基隆，給基隆絕沛的志工加油打氣；鄭文婷說，基隆有豐厚的文化底蘊、有山海美景，只有把林沛祥罷免下台，才能讓國會更正常，讓基隆有建設，懇請鄉親堅定投下同意罷免。

民進黨高雄立委黃捷（中）今天從高雄趕到基隆，陪罷團「基隆絕沛」拜票懇託，民進黨基隆市議員鄭文婷（右）也陪同掃街拜票。（記者俞肇福攝）

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