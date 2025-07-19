為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    挨批五星縣長不心虛嗎？ 饒慶鈴發文將南王水患怪中央

    台東市南王地區今早水患，縣長饒慶鈴挨轟五星縣長不心虛嗎？饒慶鈴（左）隨後偕市長陳銘風涉水勘災。（取自饒慶鈴臉書）

    台東市南王地區今早水患，縣長饒慶鈴挨轟五星縣長不心虛嗎？饒慶鈴（左）隨後偕市長陳銘風涉水勘災。（取自饒慶鈴臉書）

    2025/07/19 14:58

    〔記者黃明堂／台東報導〕薇帕颱風外圍環流在台東連兩天降豪雨，台東市南王地區「照例」出現積水，民眾氣炸，在臉書發文怒問：「明年要卸任了，七年中南王部落的水患還是沒能解決，每次看到五星縣長的招牌廣告，我就會想問....不會心虛嗎」？饒慶鈴今天到現場勘災，隨後在臉書發文巧婦難為無米之炊，更生北路淹水30年未解，請中央幫幫忙！

    台東市南王地區通往火車站的道路，及綠色隧道附近因豪雨出現及膝積水，道路也有泥流，當地居民抱怨「每次下大雨就積水！真的很煩。」也有人自嘲早就淹到麻木了。一位民眾則在臉書開炮，質疑縣長饒慶鈴五星縣長的招牌拿的心虛。

    饒慶鈴發文說，此次薇帕颱風外圍環流讓台東出現好幾波強降雨，台東市更生北路596巷台東火車站後站文昌路今早又出現淹水災情，她與市長陳銘風結束兒少家庭福利館啟用活動後，立刻到現場了解。

    饒說，30年前原已規劃在卑南遺址公園前開設20米道路、同時埋設雨水排水系統，卻因為卡在文化資產保護法而無法施工。每次颱風或強降雨，雨水就從卑南遺址公園山區傾瀉而下，導致附近居民住宅和農地淹水，這麼多年了什麼改善都不能做，只能看著水一次又一次的淹上來。

    她說，縣府提出繞過卑南遺址公園把水向太平溪引流的辦法，但光用地取得及工程經費初估要價4億元以上，這筆經費大到勢必排擠台東縣其他工程預算。屋漏偏逢連夜雨，今年中央竟然還短撥22.68億元一般性補助款給台東。巧婦難為無米之炊，請中央不要拿老百姓的生活開玩笑，全力支持攸關民生的建設才是關鍵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播