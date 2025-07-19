挨批五星縣長不心虛嗎？ 饒慶鈴發文將南王水患怪中央

台東市南王地區今早水患，縣長饒慶鈴挨轟五星縣長不心虛嗎？饒慶鈴（左）隨後偕市長陳銘風涉水勘災。（取自饒慶鈴臉書）

2025/07/19 14:58

〔記者黃明堂／台東報導〕薇帕颱風外圍環流在台東連兩天降豪雨，台東市南王地區「照例」出現積水，民眾氣炸，在臉書發文怒問：「明年要卸任了，七年中南王部落的水患還是沒能解決，每次看到五星縣長的招牌廣告，我就會想問....不會心虛嗎」？饒慶鈴今天到現場勘災，隨後在臉書發文巧婦難為無米之炊，更生北路淹水30年未解，請中央幫幫忙！

台東市南王地區通往火車站的道路，及綠色隧道附近因豪雨出現及膝積水，道路也有泥流，當地居民抱怨「每次下大雨就積水！真的很煩。」也有人自嘲早就淹到麻木了。一位民眾則在臉書開炮，質疑縣長饒慶鈴五星縣長的招牌拿的心虛。

請繼續往下閱讀...

饒慶鈴發文說，此次薇帕颱風外圍環流讓台東出現好幾波強降雨，台東市更生北路596巷台東火車站後站文昌路今早又出現淹水災情，她與市長陳銘風結束兒少家庭福利館啟用活動後，立刻到現場了解。

饒說，30年前原已規劃在卑南遺址公園前開設20米道路、同時埋設雨水排水系統，卻因為卡在文化資產保護法而無法施工。每次颱風或強降雨，雨水就從卑南遺址公園山區傾瀉而下，導致附近居民住宅和農地淹水，這麼多年了什麼改善都不能做，只能看著水一次又一次的淹上來。

她說，縣府提出繞過卑南遺址公園把水向太平溪引流的辦法，但光用地取得及工程經費初估要價4億元以上，這筆經費大到勢必排擠台東縣其他工程預算。屋漏偏逢連夜雨，今年中央竟然還短撥22.68億元一般性補助款給台東。巧婦難為無米之炊，請中央不要拿老百姓的生活開玩笑，全力支持攸關民生的建設才是關鍵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法