深入眷村鐵板區 新竹雙罷前進新源市場宣揚同意罷免獲認同

深入眷村鐵板區，新竹雙罷前進新竹市新源市場宣揚同意罷免，獲市民認同支持。（記者洪美秀攝）

2025/07/19 14:34

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）26日罷免投票，今天是投票倒數1週的黃金週末衝刺日，新竹市雙罷免總部與民進黨市議會黨團一早就深入國民黨鐵板區的新源市場掃街請託，號召市民26日要出門投票，沿途不少市民及攤商都給予熱烈回應，雙罷總部發言人林志潔說，新源市場是竹市眷村鐵板區，也是眷村子弟採買日常食材的首選，她說，26日的罷免投票很重要，呼籲眷村子弟出門投票，保護我們的國家及城市，捍衛中華民國台灣。

林志潔說，罷免行動一階二階進行時，她多次到新源市場宣傳，很多眷村媽媽及子弟會對罷團志工比讚，甚至氣憤表達「國民黨現在都不反共了」，她認為眷村媽媽及眷村子弟都感受到如今藍白在國會親中的各種行為，已讓國人反感，這次罷免投票，她也懇請眷村媽媽及眷村子弟要勇敢站出來反共，為保護我們的國家與城市，站出來投同意罷免票，捍衛中華民國台灣。籲眷村子弟認清726的重要性，「你可以不喜歡民進黨，但你不能不保護我們的國安，我們的健保，我們的下一代。」

深入眷村鐵板區，新竹雙罷前進新竹市新源市場宣揚同意罷免，獲市民認同支持。（記者洪美秀攝）

深入眷村鐵板區，新竹雙罷前進新竹市新源市場宣揚同意罷免，獲市民認同支持。（記者洪美秀攝）

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