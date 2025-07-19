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    鄭正鈐反罷影片迷彩衣男喊「不如直接共產」 林志潔：罷掉投共立委

    國民黨新竹市立委鄭正鈐今天發布「年輕人護新竹」影片，穿迷彩衣青年說出投共言論。（擷取自新竹市議員劉崇顯臉書）

    國民黨新竹市立委鄭正鈐今天發布「年輕人護新竹」影片，穿迷彩衣青年說出投共言論。（擷取自新竹市議員劉崇顯臉書）

    2025/07/19 16:28

    〔記者洪美秀／新竹報導〕不演了！大罷免首波26日就要投票，國民黨新竹市立委鄭正鈐今天在臉書發布「年輕人護新竹」街訪影片，有穿迷彩衣的青年人高調反罷免，還提到「台灣不如共產」、「去中國至少還不用打仗」。新竹市雙罷免總部發言人林志潔與市議員劉崇顯痛批，國民黨立委竟正大光明號召青年投共，一個連選舉罷免制度都沒有的極權國家，鄭正鈐竟發布影片表達台灣「那不如直接給中共」統治，號召市民26日站出來投票，罷掉投共舔共立委。對此，鄭正鈐辦公室尚無回應。

    鄭正鈐臉書粉專今天發布的影片引來新竹人不滿及抗議，劉崇顯說，中共國台辦高調表態「反罷免」已經夠荒謬，沒想到鄭正鈐還跟著一搭一唱，鼓吹「台灣不如共產」，有這樣子的立委，根本是中共的內應。號召市民726投同意罷免，讓這樣的投共立委下台。讓中共看看台灣民主自由的力量，更譴責鄭正鈐用海軍陸戰隊的迷彩衣混淆視聽要民眾投共的行為。

    林志潔也說，鄭正鈐此影片讓人憤怒又遺憾，讓人震驚的是，影片內他的支持對象，身著海軍陸戰隊的迷彩衣對鏡頭說，「所謂的民主，已經沒有在了，那不如直接共產，他說什麼我就做什麼，最少我去中國還不用打仗」，鄭正鈐與敵對勢力的國台辦往來密切，被助理檢舉接受中資贊助選舉，跟詐騙集團糾纏不清，還與犯罪組織過從甚密、包庇暴力討債。如今發表此影片，還讓穿著海軍陸戰隊迷彩衣年輕人，說台灣沒有民主，鼓勵大家投共是保護新竹？這不是賣台，什麼是賣台？

    林志潔說，這種違背誓言、親共賣台的立委，國民黨是否要出來解釋藍委的投共呼籲是怎麼回事？號召新竹人26日站出來罷免不想保護台灣，保護下一代的立委鄭正鈐。

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