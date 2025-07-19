726罷免黃金週 罷團拚陸戰催中間選民同意票

罷團舉行「護國大遶境」，19日進行台北市中山、松山、信義區車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者方賓照攝）

2025/07/19 13:44

〔記者李文馨／台北報導〕726罷免投票倒數，本周末將是投票前的關鍵「黃金周」。罷團人士受訪表示，現階段多數選民的投票意向早已大致底定，最後一週會加強陸戰、緊扣「反共護國」論述，盼催出中間選民的同意罷免票。此外，反共護台志工聯盟也規劃多場晚會等造勢活動，盼重現去年青鳥行動場景，為罷免再添聲勢。

罷團人士表示，大罷免是前所未見的罷免形態，本次的投票率可能會高於過往案例。對於黃金週的衝刺策略，罷團除了規劃在24日於凱道集結，選前之夜及開票當天也將重返立法院周邊的青島東路和濟南路，地方上也會有各種晚會遍地開花，再現去年「青鳥行動」場景，為罷免再添聲勢。

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地方罷團人士觀察，不同選區的罷免氛圍各有不同，但現階段多數選民的投票意向早已大致底定，除了藍綠基本盤，同意罷免的人，不論當天是否刮風下雨都會出門，而地方上最後一週會加強陸戰，盼催出中間選民的同意罷免票。

他分析，中間選民有自己基本的意識形態，對於大罷免一事的前期參與度並不高，因此如何說服這些人在7月26日「出門投票」，而非「在家睡覺」會是重點。他認為，除了不斷提醒7月26日要投票，最後一週罷團不要做出過激行徑、民進黨人士不要失言，緊扣「反共護國」論述即可。

罷團人士日前受訪誓言，首波罷免投票至少10席藍委被下架，包含被視為罷免頭號目標的國民黨團總召傅崐萁、台北市具高聲量、仇恨值的徐巧芯、王鴻薇、李彥秀；近日捲入勞資爭議的新北市葉元之；從地方選情觀察，桃園市涂權吉、新竹市鄭正鈐、台中市羅廷瑋、雲林縣丁學忠、台東縣黃建賓也有望入列。

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