雲林麥寮鄰長疑便宜行事 數十張投票通知單全塞到同一戶信箱

雲林海線11鄉鎮已陸續發送罷免案公報及投票通知單。（記者李文德攝）

2025/07/19 14:57

〔記者李文德／雲林報導〕首波大罷免將於26日投票，雲林縣選舉委員會已陸續發送雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠罷免案投票通知單及罷免公報，不過有麥寮雷厝村民眾在網路發文，當地鄰長將3、40張通知單塞到自家信箱，當中但卻沒自己的通知單；雲林縣選委會總幹事蕭德恕表示，經了解是當地鄰長便宜行事，鄉公所昨向住戶說明，並重新發送通知單。

依中央選舉委員會規定，投票通知單最遲需在投票前二天送達各家戶，海線鄉鎮已陸續發送罷免投票通知單及公報。有民眾在網路上發文，指雷厝村鄰長把別人家罷免通知單全塞到發文者信箱內。

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民眾發文指稱，當下向其反映，該名鄰長還說「罷免通知單不重要不發沒關係」，自己的罷免通知單沒收到，信箱當中卻有30至40張別人家的，「真的很誇張」。

對此，麥寮鄉長許忠富表示，民眾發文後，公所課長、村長、村幹事已前往民眾住家了解情況，並已補發投票通知單。

蕭德恕表示，昨為麥寮鄉各村里鄰長發送投票通知單及罷免公報，經了解疑該鄰長因便宜行事，未按照各家戶發送，才導致有通知單擠在一戶民眾信箱，鄉公所接獲消息後已前往說明，並重新發送投票通知單。

雲林縣選舉委員會指出，丁學忠罷免案具有投票資格公民共27萬1700人、罷免成功門檻為6萬7925人，投票日當天設有321處投開票所，上午8點至下午4點投票，提醒民眾投票時應攜帶身分證、印章及投票通知單，預計投票截止後1小時左右完成開票。

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