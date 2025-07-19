大罷免衝刺中六罷團領銜人今突掛急診 拚明罷免說明會不缺席

中六「敲羅行動」領銜人「呱呱」（中）拚大罷免，今突掛急診。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/19 14:40

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免衝刺，台中市罷免國民黨立委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」 領銜人「呱呱」，今原訂早上赴市場掃街拜票，突傳身體不適急診，由於中六選區公辦電視罷免說明會明（20日）下午3點登場，罷團指出，呱呱極掛心明天說明會，盼能如期出席參加，親自向民眾說明羅廷瑋該罷原因，目前先休養中，明天會視身體情況決定。

大罷免投票倒數計時，台中罷團積極活動加溫投票氣氛，中六罷團昨與中市罷團合體推出台灣大道罷免一條龍，利用下班時間在台灣大道重要路口揮旗、舉牌向往來民眾宣傳為愛投同意罷免，下架不適任立委，今早又排市場掃街及社區拜票等行程、下午並前進市民廣場及文心森林公園等參與活動宣傳罷免。

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中六敲羅行動領銜人「呱呱」原訂今早到市場拜票，卻突缺席市場拜票；「敲羅行動」證實，呱呱今突傳身體不適掛病號，突發倒下臨時送急診，已在醫院就醫療養中。

由於明天公辦電視罷免說明會將直播登場，且說明會限罷免案領銜人參加，不能由別人代為上陣，「敲羅行動」指出，呱呱掛病號後只掛心明天說明會，一再強調不能倒下、不能缺席，明天將視呱呱身體狀況，盡量如期出席。

敲羅行動指出，台中公民發起罷免行動，中六區呱呱就是行動核心人物之一，在台中與自發參與的公民志工奮戰近1年時間，隨投票倒數計時，各式活動不停，加上天氣炎熱，不少志工中暑，身體吃不消，但大家都拚「撐下去」，沒有人抱怨，就盼這場公民行動能大功告成。

消息傳出後，敲羅行動臉書湧入大批民眾留言打氣，除要他多保重休息，也有人祝他快點「滿血復活」。

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