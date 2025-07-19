726國際關注度高！劉柏君：用無聲的選票「為台灣發出最大的聲音」

大罷免剩下最後7天，罷免團體「港湖除銹」今（19）日邀請到無所任大使劉柏君站到內湖街頭，為在地居民展開宣講，期間遇到反罷民眾也不退縮，即便雨勢忽大忽小，現場依然聚集約60名支持者到場。（記者孫唯容攝）

2025/07/19 14:31

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免剩下最後7天，罷免團體「港湖除銹」今（19）日邀請到無所任大使劉柏君站到內湖街頭，為在地居民展開宣講，期間遇到反罷民眾也不退縮，即便雨勢忽大忽小，現場依然聚集約60名支持者到場。劉柏君受訪時直言，國際社會一直在關心「我們台灣到底是怎樣的立場」，這次726不僅是國際關注度高，更是我們用無聲的選票，可以為台灣發出最大的聲音。

劉柏君宣講時直批，李彥秀沒有在為台灣人民思考，和傅崐萁跑去中國見中國統戰部頭子王滬寧，而為何王要見這些國民黨立委？因為他們帥嗎？他們美嗎？因為他們特別會領導統御嗎？因為他們是我們的民意代表，是他們有權利、條件，當初我們選出李彥秀立委是因為他服務港湖、建設國家，投給她是託付她讓國家可以變得更好，不代表能讓她拿去跟共產黨談條件，「所以這次要執行大罷免的原因，是要讓立委知道，不管你是國民黨、民眾黨還是民進黨，今天把選票權利給你，如果你違背你的競選承諾，如果你親共賣台，不管你是誰，我們都會用罷免權再把權利拿回來！」

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劉柏君也說，自己曾與美國官員談論過，台灣最重要的武器是什麼？她沒想太多就回答「台積電」，不過對方卻搖頭表示「只要是製造業，美國都做得出來，成本問題而已，物質的東西都可以被取代」，我們的武器是民主、是選票，對於民主自由國家來說是不可忽視的力量。

劉柏君受訪時直言，現在雖感覺台灣是安居樂業，但國際情勢上中東、烏克蘭都有戰事在發生，我們台灣被關注度不亞於這兩個戰場，國際社會一直在關心，我們台灣到底是怎樣的立場，過往在國際尤其是美國，有些親台法案，希望美國跟一些相關盟友可以支持台灣，但我們在之前的選舉結果卻表現出不少席位是屬於親共立場，特別是過去一年來的表現，所以在國際的遊說力度上會比較辛苦。

劉柏君表示，大罷免是最新民意，加上國際事件的發生，「726不僅是國際關注度高，更是我們用無聲的選票，可以為台灣發出最大的聲音」，我們反共的決心與行動就是最有力的現實條件，讓國際社會有信心來幫助台灣，這是除了希望別人來幫忙，我們也要自救，726真的很重要。

大罷免剩下最後7天，罷免團體「港湖除銹」今（19）日邀請到無所任大使劉柏君站到內湖街頭，為在地居民展開宣講。（記者孫唯容攝）

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