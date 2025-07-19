韓國瑜快閃花蓮陪傅崐萁車掃 罷團嘲：「故意不講支持傅崐萁」

吉安國中的團結大會現場，傅崐萁刻意主動拉著韓國瑜表演手牽手。（記者花孟璟攝）

2025/07/19 13:19

〔記者花孟璟／花蓮報導〕立法院長韓國瑜颱風天快閃花蓮並參加團結大會，但上台致詞只有5分鐘就離開。罷團「微光花蓮」發言人W說，韓致詞時只有要花蓮人投票「不同意罷免」，卻刻意不提傅崐萁，還批花蓮上午已防災中心二級開設，傅崐萁卻仍動員阿公阿嬤出門「一切都只為了救罷免」。

韓國瑜今天上午9點多的火車到花蓮，約11點左右搭火車又趕回桃園，全程約兩小時，先在吉安花蓮車掃，抵達吉安國中團結大會會場時，傅崐萁還先下車，伸手拉韓瑜的手要幫他下樓梯，兩人走進會場「大進場」時，傅崐萁更刻意拉住韓國瑜的袖子展現團結，不過致詞時韓卻沒有特別提支持傅崐萁。

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罷團微光花蓮發言人W說，前幾天韓國瑜花東行，放鳥了傅崐萁直奔台東挺黃建賓，今天再度安排花蓮行，但短暫的快閃行程前後不到兩小時，且韓參加團結大會致詞時，只有強調「他深愛花蓮」、「國民黨要向不公義不正義的大罷免宣戰」，並「拜託花蓮鄉親投不同意罷免」，卻巧妙不提傅崐萁3個字，證明2人就是有心結！

W說，罷團就要問傅崐萁，現在花蓮縣政府已開設二級防災中心，身為花蓮選的區域立委，是不是應該要趕快來協助花蓮縣政府來做防災的工作，而不是現在還在想著救大罷免？這種颱風天雨下超大，還動員長輩及支持者出門參加團結大會，長輩光是要趕到定點搭車，過程不危險嗎？可見傅崐萁沒想這麼多，只想要救大罷免。

國民黨今天在花蓮舉辦反對大罷免團結大會，包括立委陳菁徽、謝龍介、葛如鈞、邱鎮軍、台北市議員侯漢廷、桃園市議員凌濤、詹江村等人到場助講，不過動員人數與過去相比已弱很多，現場目視約一千人。

韓國瑜今天颱風天快閃花蓮，陪傅崐萁車掃花蓮市與吉安鄉，並到吉安國中參加反罷免團結大會。（記者花孟璟攝）

韓國瑜呼籲鄉親投下不同意罷免，但沒說「對象」是誰，沒有提傅崐萁三個字。（記者花孟璟攝）

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