核三重啟公投正反方代表出爐 政院派林子倫曾文生上陣

行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫。（資料照）

2025/07/19 13:16

〔記者陳政宇／台北報導〕核三重啟公投將於8月23日投票，預計8月7日起，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會。正方代表為和碩董事長童子賢、民眾黨立委黃國昌、清大教授葉宗洸、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修；反方則由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫、台灣電力公司董事長曾文生上陣。

為使核三重啟公投正、反雙方意見充分表達，中選會日前決議，今年8月7日15時、8月9日19時、8月11日15時、8月13日10時及8月15日19時，在全國性無線電視頻道舉辦5場發表會或辯論會，立法院代表正方，行政院或依「公民投票法」第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。

請繼續往下閱讀...

根據立法院黨團協商結論，將由國民黨團、民眾黨團各推薦2名正方代表。民眾黨團昨說明，在野黨已向立法院提交正方代表名單，送往中選會，名單包括童子賢、黃國昌、葉宗洸、翁曉玲及黃士修。黃國昌今也證實，他親邀童子賢擔任正方代表。

至於反方代表，行政院發言人李慧芝表示，行政院在綜合考量後，權衡學術與實務專業後，確定將由林子倫以及曾文生出任，也會請2人積極與社會各界溝通及交換意見。

李強調，政府正積極推動二次能源轉型，包括發展多元綠能、推動深度節能以及促進儲能技術應用；至於核能方面，國家最重要的任務就是確保核能發電機組的安全，這也是國家對於民眾最基本的責任。核三廠二號機已經在運轉執照屆滿後停止發電，即便後續需要重啟，仍然必須等待主管機關修訂子法，以及進行相關核安檢查要求的事項，台電公司才能夠進行重啟評估，而且必須以確保核能安全為最大前提。

李慧芝重申，行政院長卓榮泰對核能態度是必須要符合確保核能安全、核廢料的處理問題得到解決，以及社會有共識的，這個3原則一直沒有改變。

台灣電力公司董事長曾文生。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法