到深藍區忠貞市場宣傳罷免魯明哲 羅怡雯：罷魯成功在望

罷免桃園市第三選區國民黨立委魯明哲的「破蛋除魯」團隊志工，今早到深藍票倉忠貞市場掃街宣傳罷魯，發送文宣很快被索取一空，還有攤商呼喊「大罷免，大成功」。（圖擷取自梵因法師的脆文）

2025/07/19 13:22

〔記者陳璟民／桃園報導〕「丞相，起風了。」罷免桃園市第三選區（中壢區）國民黨立委魯明哲的「破蛋除魯」團隊志工，前進深藍票倉重鎮的龍岡地區忠貞市場掃街宣傳罷魯時，原本會遭藍營支持者嗆聲、驅趕，但今早8點再去，200支扇子約20分鐘就被搶光，45分鐘就發完近千份文宣，更有攤商呼應喊出「大罷免，大成功」，熱度前所未見，罷魯案領銜人羅怡雯表示，「氣氛有改變了」，罷團信心大振，罷魯成功在望。

羅怡雯談起幾個月前在罷免提議階段，志工進忠貞市場徵求連署，持麥克風一開講，就被指很吵、干擾，也遇到挺魯民眾言語辱罵、拿雨傘戳，甚至要求志工離開，警察來勸止對方，對方態度仍不理性、不理會。

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羅說，進入第二階段宣傳罷免連署與收件時，團隊改變策略，志工到忠貞市場沿路發罷免DM、面紙包、扇子、帽子等，願意拿或主動索取的人變多了，上週走到市場中間段約40分鐘發完，已比之前熱絡。

她表示，如今是宣傳同意罷免投票階段，戰況白熱化，大家越來越願意表態，尤其從市長張善政在議會議場簽署同黨議員林政賢所提反罷免連署書，到民進黨議員許家睿提案要求市府在罷免案嚴守行政中立，卻遭國民黨團已席次多數而否決，乃至日前爆發里鄰長投遞罷免公告與投票通知書，竟違法夾帶魯的反罷免文宣，激起許多民眾生氣、反彈，認為市府、魯陣營不該行政不中立。

羅怡雯認為，忠貞市場附近多是眷村，榮民、軍眷來採買，從對罷團志工嗆聲，到現在變得靜默、不說話，做生意的攤商、店家則敢於呼喊「大罷免，大成功」、「加油」，顯示罷魯團隊的努力獲得正面回響，通過罷免魯明哲的機會大增。

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