罷免說明會提民調踩紅線？李彥秀：請看整段談話脈絡

新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天攜手到新北市汐止區橫科市場掃票，陪同國民黨立委李彥秀、廖先翔向攤商懇託。（記者俞肇福攝）

2025/07/19 13:26

〔記者俞肇福／新北報導〕台北市選舉委員會昨天（18日）舉辦國民黨立委李彥秀罷免案電視說明會，不過李彥秀在發表看法時，疑似踩紅線，內容提及「民調」、「主流民意」、「少數人」等語句引發熱議。李彥秀今天（19日）上午對外解釋，請大家再一次去看到她整段的談話脈絡，她提到的就是現在的主流民意，大家走到市場聽到都是加油，應該多做點正事。

新北市汐止區橫科市場位於新北市、台北市交界，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天攜手到橫科市場懇託，陪同李彥秀、國民黨新北汐止立委廖先翔拜票。

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侯友宜受訪指出，大家都對李彥秀、廖先翔都非常的認識跟了解，真的是非常優質的立委。他說，昨天立法院表決就看得出來，民進黨對剴剴案到底用什麼態度，有照顧孩子嗎？尤其對警消、醫護有支持嗎？大家都知道，這種政府不保護孩子，不照顧退休警消，反而站出來要罷免優質的立法委員，你們同意嗎？一定不同意。

侯友宜說，所以希望支持不同意罷免優質立委的民眾，7月26日記得站出來投下不同意，因為民進黨連孩子、連照顧退休的公務人員都不要照顧，這種政府沒有存在的理由。

謝國樑說，今天和侯友宜一起幫廖先翔、李彥秀催票，兩人表現相當優秀，而且，廖先翔為基隆捷運幫忙甚多，請大家投下不同意票。

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