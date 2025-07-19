為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免說明會提民調踩紅線？李彥秀：請看整段談話脈絡

    新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天攜手到新北市汐止區橫科市場掃票，陪同國民黨立委李彥秀、廖先翔向攤商懇託。（記者俞肇福攝）

    新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天攜手到新北市汐止區橫科市場掃票，陪同國民黨立委李彥秀、廖先翔向攤商懇託。（記者俞肇福攝）

    2025/07/19 13:26

    〔記者俞肇福／新北報導〕台北市選舉委員會昨天（18日）舉辦國民黨立委李彥秀罷免案電視說明會，不過李彥秀在發表看法時，疑似踩紅線，內容提及「民調」、「主流民意」、「少數人」等語句引發熱議。李彥秀今天（19日）上午對外解釋，請大家再一次去看到她整段的談話脈絡，她提到的就是現在的主流民意，大家走到市場聽到都是加油，應該多做點正事。

    新北市汐止區橫科市場位於新北市、台北市交界，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今天攜手到橫科市場懇託，陪同李彥秀、國民黨新北汐止立委廖先翔拜票。

    侯友宜受訪指出，大家都對李彥秀、廖先翔都非常的認識跟了解，真的是非常優質的立委。他說，昨天立法院表決就看得出來，民進黨對剴剴案到底用什麼態度，有照顧孩子嗎？尤其對警消、醫護有支持嗎？大家都知道，這種政府不保護孩子，不照顧退休警消，反而站出來要罷免優質的立法委員，你們同意嗎？一定不同意。

    侯友宜說，所以希望支持不同意罷免優質立委的民眾，7月26日記得站出來投下不同意，因為民進黨連孩子、連照顧退休的公務人員都不要照顧，這種政府沒有存在的理由。

    謝國樑說，今天和侯友宜一起幫廖先翔、李彥秀催票，兩人表現相當優秀，而且，廖先翔為基隆捷運幫忙甚多，請大家投下不同意票。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播