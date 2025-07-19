街頭交鋒！洪孟楷控遭罷團干擾 領銜人方柏翔反批：根本不願傾聽

新北市立委洪孟楷說明，該影片是昨日他在街口宣講時，遇到一名罷團人士向前干擾，並手持錄影器材，想製造畫面至同溫層取暖。（圖擷取自立委洪孟楷臉書粉專）

2025/07/19 12:57

〔記者羅國嘉／新北報導〕首波藍委罷免案倒數7天，被罷免的國民黨立委洪孟楷今（19）日在社群平台上傳一部影片，根據他的說明，該影片是昨日他在街口宣講時，遇到一名罷團人士向前干擾，並手持錄影器材，想製造畫面至同溫層取暖。「罷洪！！刻不容楷」領銜人方柏翔則反批，「我們每次提出具體問題，洪不是答非所問，就是胡亂應付，甚至對質疑者封鎖臉書，這哪裡是願意傾聽？」

該影片可見一名身穿黑衣的男子走向洪，當面連番詢問洪「為何要修兩岸人民關係條例第29條、台海內海化」問題，更直指罷團也是公民，只是想得到委員正面回應，但雙方言語交鋒數分鐘，最後男子以「謝謝委員」結束對話離去。

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洪孟楷痛批，罷團所散布的抹黑、抹紅文宣，早已多次澄清，罷團卻選擇裝聾作啞，硬把紅帽子往藍委頭上扣。如果真的對他有疑問，他願意傾聽、說明，尋求共識，但那些早已被反覆澄清的謠言，明顯只是罷團想製造衝突的藉口，他只真心呼籲罷團適可而止。

洪孟楷表示，這段時間，不只針對他的騷擾，還包括家人、志工等，種種惡劣行為，已經逾越最基本底線。他認為，刻意騷擾、斷章取義，只更凸顯這場罷免根本是「為罷而罷」，也讓人看見在總統賴清德執政下，台灣社會的對立與撕裂有多嚴重。

方柏翔說，罷團基於公民立場理性發問，給洪機會說清楚，但他從頭到尾都逃避問題，特別是對其家庭與中國的關係完全不願說明，轉而指責罷團「抹黑抹紅」。他也認為，近期洪頻頻在街頭現身，顯然選情告急，這才終於露面，但罷團仍會把握機會，當面質詢。

針對洪對罷團提告一事，方柏翔表示，「我們沒有在怕，該來的就迎戰，我們相信道理站在我們這邊」。

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