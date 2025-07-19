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    大罷免前黃金週 黃國昌陪藍委羅廷瑋車掃「藍白合」催票

    民眾黨主席黃國昌陪同中四選區立委羅廷瑋車掃，宣講反罷免。（記者廖耀東攝）

    民眾黨主席黃國昌陪同中四選區立委羅廷瑋車掃，宣講反罷免。（記者廖耀東攝）

    2025/07/19 12:51

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票前最後黃金週，民眾黨主席黃國昌今趕赴台中市，陪國民黨第六選區立委羅廷瑋車掃，展現「藍白合」催票，黃國昌喊話支持者投不同意罷免票，讓優質立委留在立法院，反民進黨的惡罷；羅廷瑋則說，藍白是為國家而合，自7月23日起的反罷宣講也會宣傳民眾黨推動的核三重啟公投，自7月27日起「不管他的身分如何」，全力投入當公投志工。

    兩人聯合車掃由南區出發，深入西區街頭，呼籲支持者在7月26日投下「不同意罷免」的一票。

    黃國昌肯定羅廷瑋過去1年多，在立法院表現可圈可點，也是新生代立委中的重要標竿，尤其昨天藍白在立法院推動《刑法》第286條修正案，針對虐童致死行為加重刑責，羅廷瑋身為有3名子女的爸爸，發言令人動容，相信把優質立委留在立院、反對民進黨的惡罷、守住台灣的民主自由，絕對是台灣人共同心願，籲選民7月26日投不同意罷免票。

    羅廷瑋則說，這次罷免投票「藍白合」大團結，黃國昌除幫他車掃外，也會參加今晚國民黨台中市黨部舉辦的反罷免造勢大會，就是如同台中市長盧秀燕所說的，藍白是為國家而合，一定會喚起更多民眾反罷免。

    羅廷瑋還說，從7月23日起的反罷宣講，就會穿插核三重啟公投的宣講，國民黨會與民眾黨站在一起，支持核三重啟公投；他還說，從7月27日起，「不管他的身分如何」，他更將全力投入公投志工為國人努力。

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