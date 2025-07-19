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    罷免魯明哲掃忠貞市場 45分鐘發出逾1200份小物「感受風向在變」

    桃市罷免立委魯明哲團隊今早去忠貞市場掃街，感受到攤商、民眾支持態度。（「破蛋除魯」團隊提供）

    桃市罷免立委魯明哲團隊今早去忠貞市場掃街，感受到攤商、民眾支持態度。（「破蛋除魯」團隊提供）

    2025/07/19 12:45

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕726罷免投票前黃金週，桃園市「破蛋除魯」罷免立委魯明哲團隊今早8點持續去中壢、平鎮區交界的忠貞市場掃街，45分鐘發出逾1200份衛生紙、扇子等小物，「破蛋除魯」發言人梵因法師說，志工持續1個月來市場真誠問候宣傳，攤商、路人從難為情、冷漠反應，到近期樂意接受小物，幫喊「大罷免大成功」感受到市場風向在變。

    梵因法師表示，他1個月之前跟志工到忠貞市場宣傳同意罷免，幾乎被「不同意罷免」嗆爆，被人歹面相看，但最近感受風向在變，志工連續1個月來的真誠互動，像親切說早安、謝謝，請支持大罷免哦，慢慢讓攤商、路人感受志工們的真誠，願意接受他們的宣傳行動，樂意拿取小物，志工們展現出一種真誠、堅持、主動關懷的人生態度。

    志工小貓表示，「感覺攤商對我們更友善更敢表態，民眾也會幫我們加油！」忠貞市場在反轉，起風了。

    志工義凡說，今天只穿背心本來擔心下大雨，結果宣傳時僅零星細雨，甚至感覺沒下雨，如眾神護台灣、護罷團。

    桃市罷免立委魯明哲團隊今早去忠貞市場掃街，感受到攤商、民眾支持態度。（「破蛋除魯」團隊提供）

    桃市罷免立委魯明哲團隊今早去忠貞市場掃街，感受到攤商、民眾支持態度。（「破蛋除魯」團隊提供）

    桃市罷免立委魯明哲團隊今早去忠貞市場掃街，感受到攤商、民眾支持態度。（「破蛋除魯」團隊提供）

    桃市罷免立委魯明哲團隊今早去忠貞市場掃街，感受到攤商、民眾支持態度。（「破蛋除魯」團隊提供）

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