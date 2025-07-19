大罷免黃金週末 綠聯手罷團全台熱戰催票

罷免團體與民進黨合作發起「護國大遶境」活動，各地綠營公職紛紛投入參與。（資料照）

2025/07/19 12:31

〔記者陳政宇／台北報導〕726罷免投票進入最後黃金週末。據了解，民進黨與罷免團體展現草根式戰力，採取全台遍地開花的催票策略，透過網路社群號召返鄉潮，並積極投入掃街、路口宣講等陸戰肉搏；在宣傳上則訴求超越藍綠的國家認同，盼激起中間選民及淺藍選民「反共」危機意識，罷免親共立委，力拚催出過半投票率。

罷團今晚將重返立法院周邊的青島東路和濟南路，再現去年「青鳥行動」，點燃關鍵的投票前罷免熱潮；24日規劃於凱道集結；25日的投票前夕再度回防青島東路，各罷區當晚同步舉辦小遊行、造勢晚會及音樂會等活動，罷團屆時也會隔空連線造勢。民進黨秘書長林右昌除配合罷團走訪各地基層，今天也將參與「護國大遶境」、在台北市徒步掃街。

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有地方人士提醒，非都會選區空戰資源相對稀缺、選民普遍重視「人情味」，對於帶有負面情緒的罷免案較消極，更仰賴陸戰耕耘。為衝刺同意票，民進黨各地方黨部與立法院黨團「51戰隊」，近期也與罷團協同作戰，挺進第一線並肩催票、拉抬氣勢；綠營除發起「夏日破浪行動」，由上百位青年走遍基層，並重兵部署各都會區及花蓮等指標戰場，帶動跨區串聯效應。

對於在野催化「選輸翻桌」的厭綠情緒，黨內人士強調，大罷免並非政黨對決，而是公民反共護台的力量展現，要拉下在立法院推動親共法案、毀憲賣國的不適任立委；且罷團早已擬定「國旗牌」催票，展現團結台灣的高度與遠見，號召中華民國派與台灣派大團結。

不過，國民黨立委所屬選區多屬藍營優勢區，該如何攻破？該人士認為，如何有效號召中間選民及淺藍支持者投下同意票，是最後衝刺投票率的決戰關鍵，這也是大罷免之所以緊扣「反共護國」論述，呼籲公民自救、扭轉國會亂象。

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