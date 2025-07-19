31件罷藍合規連署逾百萬 罷團：每份都是扎實的公民力量

2025/07/19 12:22

〔記者李文馨／台北報導〕公民團體今年2月發起傅崐萁等35件國民黨立委罷免案，4案二階連署送件失敗，其餘31件全數成案。根據地方選委會查對結果，31案二階合規連署共有100萬4369份，平均合格率為85.94%；罷團說，這些破百萬的連署書，每份都代表著扎扎實實的公民力量。

回顧大罷免歷程，藍營發動的綠委一階罷免共有15案，但過程因大量的偽造、死亡連署被檢調偵辦，最終全數覆沒、0案闖入二階連署；反觀公民自主發起的藍委罷免案，從一階提議35案、二階連署31案，最後到三階31案全數成案。

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根據地方選委會查對結果，31案二階合規連署共有100萬4369份，平均合格率為85.94%，其中連署遭剔除的原因以「重複連署」、「連署人為提議人」為大宗，重複連署共有2萬5946份、連署人為提議人則有9萬4195份。

依中選會告發標準，鎖定「連署前死亡」、「有偽造情事」的數據檢視，31案共有176件死亡連署、342件偽造情事，其中死亡連署以游顥案最多56件、江啟臣案44件、丁學忠案27件、傅崐萁案14件，其餘皆在0到4件不等；有偽造情事以丁學忠案298最多，其它都在5件以內。

不過，相較藍營進行15件綠委一階罷免提議案，即便經過補件後，平均合格率僅73％，罷綠案加總的「提議前死亡」共有1825件、平均每案122件，其中以張宏陸230件最多、伍麗華202件次之、陳瑩193件居第三，其餘則有28至182件不等；偽造情事以陳俊宇10案最多，許智傑7件次之。

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