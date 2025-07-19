駁「當年黃國昌是現在沈伯洋」 黃國昌：梁文傑牽扯救援錯誤且失敗

黃伯昌駁梁文傑錯誤類比，救援錯誤且失敗。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/19 12:25

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中國日前宣布制裁民進黨立委沈伯洋父親的貿易公司，陸委會副主委、發言人梁文傑曾表示，過去中共也對民眾黨主席黃國昌做過類似的事情，「當年的黃國昌就是現在的沈伯洋」；黃國昌今在台中指出，類比錯誤，他父親是農民、礦工，無法跟沈父類比，他的岳父也沒有跟中國作生意，梁文傑刻意牽扯他救援，錯誤且失敗。

梁文傑日前評論沈伯洋父親貿易公司遭中國海關撤銷登記，除強調，這是中共一貫的手法，更提及2018年時黃國昌還是中共的眼中釘，當時黃國昌的岳父在中國兩家公司被國台辦點名，「當年的黃國昌委員，就是現在的沈伯洋」。

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黃國昌今抵台中市陪同國民黨立委羅廷瑋反罷車掃前回應，完全是類比錯誤，他說，沈伯洋的父親要跟中國做生意是非常正常的事情，但是當沈伯洋不斷在台灣散播仇恨，隨意對別人「潑紅漆」，大言不慚地說任何交流都是統戰的時候，卻讓社會大眾知道原來沈父做沈伯洋口中所說被統戰的事，就會顯得非常尷尬。

黃國昌說，他的父親是農民、礦工，恐怕沒有辦法跟沈的父親所做的事情相類比，他的岳父更從未在中國做生意，梁文傑刻意地牽扯到他，想救援沈伯洋，是非常錯誤且失敗的舉動。

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