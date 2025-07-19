閃兵將難再易科罰金了事 立委提案修法至少關六個月

藝人王大陸。（資料照）（記者王定傳攝）

2025/07/19 12:11

〔記者蘇永耀／台北報導〕年度漢光演習結束，國軍投入演訓的努力，獲得民眾肯定。不過，部分國人包括藝人等閃兵事件頻傳，也引發兵役不公的爭議。為遏止這類規避憲法義務的不法行為，或認為被揭發也可能僅處以罰金的僥倖心態，民進黨立委鍾佳濱、賴瑞隆等提出修法，規定若有逃避兵役情事者，將處六個月以上有期徒刑。立委強調，這是為防堵服兵役義務變成可用金錢買斷的問題。

由鍾佳濱、賴瑞隆等廿一位民進黨立委提出「妨害兵役治罪條例第四條條文修正草案」，內容提到，鑒於近日多位藝人男星逃避兵役引發社會爭議，其以鉅額費用委託犯罪集團造假病歷，雖現法規有其相關規範，最高可處5年以下有期徒刑，不過法院過往通常是以易科罰金居多。立委因此認為，當憲法所明定服兵役義務變成可用金錢買斷，富人便可逃避義務，風險與責任則會落在弱勢者上。為避免社會出現階級剝削，提出修法。

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「妨害兵役治罪條例」第四條規定，意圖避免預備軍官、預備士官或常備兵、補充兵現役之徵集，而有捏造免役或緩徵原因者等行為者，處五年以下有期徒刑。民進黨立委提出該條文之修法，改「處六月以上五年以下有期徒刑」。換言之，修法若通過，被查獲閃兵者，將無法再以易科罰金閃躲牢獄之罰。

該法並已在昨日立法院院會完成一讀，將付委審查。

為杜絕閃兵問題，已是大多數立委共識。包括國民黨立委黃健豪五月間也提案修「兵役法」，增訂未來若逃避兵役遭查獲時已逾除役年齡，除非符合免役或禁役條件，仍應視為役齡男子服滿應服役期。

事件起因於新北市警方偵辦藝人王大陸找「閃兵集團」以造假醫療證明閃避兵役，在檢警擴大調查下，發現有多名知名藝人牽涉其中，包括藝人陳大天、昔男團「超克7」成員李銓、陳零九、大根、阿虎、威廉、小熊等人均涉案。內政部五月在立法院表示，去年底就掌握役男逃兵的類似個案，並移送檢調偵辦，清查後共有120人有疑義，其中有11位是藝人，後續尚在清查中。

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