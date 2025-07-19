為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    童子賢列核三公投正方代表 黃國昌曝親邀原因「敢講話且講真話」

    黃國昌曝親邀童子賢，「敢講話且講真話」。（記者蘇孟娟攝）

    黃國昌曝親邀童子賢，「敢講話且講真話」。（記者蘇孟娟攝）

    2025/07/19 11:50

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三重啟公投將在8月23日投票，和碩董事長童子賢將出任核三重啟公投的正方辯論代表，因他與總統賴清德向來關係良好引關注，民眾黨主席黃國昌今（19）日證實，他親邀童子賢擔任正方代表，童沒猶豫欣然答應；黃國昌強調，童子賢雖跟府方關係良好，但也是「社會共同資產」、敢講話且講真話。

    核三重啟公投8月23日投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會，民眾黨團昨曝光正方代表名單，童子賢赫然入列其中引關注，黃國昌今日陪同台中市國民黨立委羅廷瑋反罷車隊掃街前親曝原因。

    黃國昌說，童子賢是他長期以來認識而且敬重的長輩，今年民眾黨的國家治理學院也特別邀請童子賢從台灣科技發展、AI發展及能源政策發表重要演說，童子賢是台灣社會共同資產。

    他說，童子賢雖然擔任民進黨智庫的副董事長，也獲總統賴清德邀請到總統府擔任有關委員會重要成員，但童子賢向來是敢講話而且講真話，有社會責任的企業家，民眾黨在推動核三延役公投時，他親自邀請童子賢擔任發表會最後一棒、最重要的代表，童子賢毫未猶豫馬上欣然答應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播