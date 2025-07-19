童子賢列核三公投正方代表 黃國昌曝親邀原因「敢講話且講真話」

黃國昌曝親邀童子賢，「敢講話且講真話」。（記者蘇孟娟攝）

2025/07/19 11:50

〔記者蘇孟娟／台中報導〕核三重啟公投將在8月23日投票，和碩董事長童子賢將出任核三重啟公投的正方辯論代表，因他與總統賴清德向來關係良好引關注，民眾黨主席黃國昌今（19）日證實，他親邀童子賢擔任正方代表，童沒猶豫欣然答應；黃國昌強調，童子賢雖跟府方關係良好，但也是「社會共同資產」、敢講話且講真話。

核三重啟公投8月23日投票，中選會將舉辦5場發表會或辯論會，民眾黨團昨曝光正方代表名單，童子賢赫然入列其中引關注，黃國昌今日陪同台中市國民黨立委羅廷瑋反罷車隊掃街前親曝原因。

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黃國昌說，童子賢是他長期以來認識而且敬重的長輩，今年民眾黨的國家治理學院也特別邀請童子賢從台灣科技發展、AI發展及能源政策發表重要演說，童子賢是台灣社會共同資產。

他說，童子賢雖然擔任民進黨智庫的副董事長，也獲總統賴清德邀請到總統府擔任有關委員會重要成員，但童子賢向來是敢講話而且講真話，有社會責任的企業家，民眾黨在推動核三延役公投時，他親自邀請童子賢擔任發表會最後一棒、最重要的代表，童子賢毫未猶豫馬上欣然答應。

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