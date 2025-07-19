虐童致死修法 3Q批這點「如砂石車條款」：像虐童集團的共犯

立法院18日三讀通過「刑法第272條、第286條等修正草案」，前立委陳柏惟發文質疑。（資料照）

2025/07/19 12:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院昨天表決三讀通過，以凌虐方式殺害未滿7歲兒童最重可判死刑。藍白陣營指控綠營反對修法、包庇虐童，民進黨則質疑，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民粹修法恐造成可怕後果。對此前立委陳柏惟發文質疑「故意比虐待輕，這種鼓勵下重手的法律怎麼會出現在台灣？」、「還記得以前的砂石車條款的判罰，『生不如死』居然在三十年後重現」。

現行刑法第286條第1項條文規定，「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」。昨日三讀通過的版本中則明定，對於「未滿7歲」之人，犯刑法第286條第1項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。

請繼續往下閱讀...

陳柏惟昨在Threads發文批評，「抱歉，請問一下今天這種看起來像虐童集團的共犯修法是誰修的？故意比虐待輕，這種鼓勵下重手的法律怎麼會出現在台灣？」

陳柏惟也指出，「還記得以前的砂石車條款的判罰，『生不如死』居然在三十年後重現，我高度懷疑這是修法者裡面有共犯」。發文底下網友也紛紛留言質疑「」、「到底是修嚴，還是開後門？」、「『砂石車條款』確實是個很形象的比喻」、「砂石車條款馬上就有畫面，如果砂石車司機不小心撞到人，要倒退準確的讓輪子壓過那個人」、「現在兒少法亂修就是這個意思，虐兒罪很重，那就乾脆殺死，這樣還有機會出去」、「藍白沒有要認真修法，因為他們的目的只是要栽贓民進黨不支持虐童修嚴」等。

針對昨日的修法，根據本報先前報導，司法實務界與律師界人士說，此修法未經主管機關法務部的研議，且凌虐過失致死和殺人犯行不同，將法定刑拉高至死刑，有不小爭議。

資深法官認為，此次立法院對於凌虐7歲以下兒童致死的法定刑，即使無直接殺人、間接殺人故意的犯意，將凌虐過失致死採「加重結果犯」提高刑責為最重判死，應是基於保護幼童的立意。但此項修法為黨團提案修法，未與主管機關研商或參與，並不妥當。

曾任台北地院審判長的律師吳孟良也指出，凌虐過失致死畢竟與間接殺人故意不同，此修法加重虐童致死的最高法定刑至死刑，已違反比例原則、違背法理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法