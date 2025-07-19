史書華質疑愛上通告 葉元之反批惡罷講不出像樣理由

欲罷免新北市立委第七選區（板橋東區）藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（19）日舉行「板東縱貫線 罷免葉元之大縱走活動」，立委蘇巧慧與多名市議員到場響應。（記者黃子暘攝）

2025/07/19 11:32

〔記者黃子暘／新北報導〕欲罷免新北市藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（19）日舉行「罷免葉元之大縱走活動」，立委蘇巧慧等人到場響應。大刪元領銜人史書華批，葉元之對頻上通告一事用當時還是市議員開脫，但市議員也是民代。葉元之反擊，史書華講不出像樣的罷免理由，說不出他立委做不好的地方，他就是因為認真努力，才受選民青睞而當選。

蘇巧慧說，最後關頭，民進黨公職、公民團體頻於罷區進行嚴密陸戰，盼喚起大眾投票意願，使國會秩序恢復正常；國民黨在新北市執政已久，非民進黨優勢區，收集連署書時已感到困難，第三階段投票達標更艱難，不過公民團體等因此加倍努力。

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對罷葉案，史書華表示仍感擔心，實際第二階段連署時，連署書收集速度就有放慢，或許部分看法認為罷免葉元之「很ok、很簡單」，但團隊不會覺得葉元之容易罷掉，就不用出來；前幾天他去美國演講，碰到的在美台人都告知已訂好機票，台灣人更一定要投票。

史書華說，「葉凹之」2023年上565次通告，葉以當時還是市議員開脫，但市議員也是民代，減少上通告是因被發動罷免；另外，葉元之常說剛上任3個月就被前立委羅致政相關人士開社團要罷免，但這非大刪元的成員，葉亂講一通。

葉元之表示，說明會上史書華根本說不出像樣的罷免理由，證明「惡罷」只是側翼在幫民進黨搶位置，前年通告次數是羅致政競選時計算的，姑且不論數字真實性，選民並沒有相信羅，並肯定他的努力認真，他才當選；現在要罷免他卻在講他還沒做立委時的事，證明根本找不到罷免理由，大眾自行評斷，不會被史書華操弄。

葉元之強調，「罷免板橋東區立委葉元之社團」就是去年5月成立，管理員就是羅致政的服務處主任，還要狡辯什麼？

欲罷免新北市立委第七選區（板橋東區）藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（19）日舉行「板東縱貫線 罷免葉元之大縱走活動」，立委蘇巧慧與多名市議員到場響應。（記者黃子暘攝）

欲罷免新北市立委第七選區（板橋東區）藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（19）日舉行「板東縱貫線 罷免葉元之大縱走活動」，立委蘇巧慧與多名市議員到場響應。（記者黃子暘攝）

欲罷免新北市立委第七選區（板橋東區）藍委葉元之的罷團「板橋大刪元」今（19）日舉行「板東縱貫線 罷免葉元之大縱走活動」，立委蘇巧慧與多名市議員到場響應。（記者黃子暘攝）

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