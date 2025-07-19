批虐童判死修法邏輯讓人看不懂 林智群酸白：民法法理刑法交錯適用

立法院院會昨三讀通過「刑法第272條之1、第286條等修正草案」，民進黨團表示支持虐殺兒童罪可判死刑。（資料照）

2025/07/19 12:23

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕男童「剴剴」遭保母虐死案人神共憤，立法院昨日三讀通過藍白對《刑法》第272條之1及第286條等修正草案。律師林智群質疑，兒少法的「兒童」定義是12歲以下，但民眾黨版本的修法理由稱「7歲以下是無行為能力人」，林智群批評，兒童為什麼會因為他滿7歲而有部分行為能力（要為自己行為負責），變成加害人可以加害他，他直言「民法法理刑法交錯適用」，並指民眾黨及黃國昌的修法邏輯讓人看不懂。

現行刑法第286條第1項條文規定，「對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心的健全或發育者，處6月以上5年以下有期徒刑」。昨日三讀通過的版本中則明定，對於「未滿7歲」之人，犯刑法第286條第1項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。

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林智群在臉書發文指出，兒少法的「兒童」定義是12歲以下，然後黃國昌在刑法又在0-12歲之間切一個7歲，這個是什麼意思？8-12歲兒童比較不值得保護嗎？

林智群表示，黃國昌跟民眾黨版本的修法理由是，「民法」規定就是7歲以下是無行為能力人。可是民法規定7歲，是要規定「兒童的行為能力」，兒童應不應該為自己行為負責？如果要負責，應該負責到什麼程度？

林智群強調，民法那個規定，是針對「兒童」闖禍（兒童是加害人，比如：打破店裡杯子）時，兒童跟家長應該怎麼負責的問題（兒童無行為能力，不用負責）。但是今天修刑法這個規定，兒童是「被害人」，不是「犯錯者」，對此林智群質疑「這樣也可以類比喔？」

林智群也說明，兒童為什麼會因為他滿7歲而有部分行為能力（要為自己行為負責），變成加害人可以加害他，而不用負起跟「加害7歲以下兒童」一樣重的刑度？」、「難道7歲以上就推定兒童與有過失嗎？因為7歲以上長比較大了，大人會對你生氣，你一定有一定過失？」，對此林智群也直言「民眾黨跟黃國昌這個修法邏輯，我看不懂」。

林智群在另一則發文也感嘆，「以前討論修法（比如：兒少法），都是大家知道有一個法案在推，開始針對不同版本進行討論，然後立法通過。現在都是立法通過了，木已成舟，大家才開始討論這個已經通過的法條有什麼問題」。

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