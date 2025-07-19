黃金週末罷免衝刺！ 吳靜怡：網軍暴增了

罷團大安強強滾18日舉行「牽手護大安 大安挺台灣」活動，隨後並進行晚會宣講，民眾熱情參與。（資料照）

2025/07/19 12:52

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波7月26日就要投票，罷免台北市國民黨立委羅智強的民間團體「大安強強滾」18日晚舉辦「牽手護大安．大安挺台灣」活動，對此媒體人吳靜怡表示，經過昨日之後，網軍暴增了，因為他們發現完蛋了，但台灣公民都有抵抗力了，懂得怎麼處理情緒，怎麼分辨真假資訊，總之拉票、催票、投票就對了！

吳靜怡在臉書PO文表示，「昨日的大安，您選擇了那種方式？有人本來要好好出國看『東非動物大遷徙』卻是需要取消，這消息肯定自己人提前刻意走漏的，趙少康哪裡需要羅智強的感謝？媒體金童、藍營大老都被嘲笑了好幾天！哪有人必須被支持的政黨情勒一輩子。」

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吳靜怡指出，「昨晚的大安，您看到了哪種風景？罷團舉辦『牽手護大安．大安挺台灣』活動，從安靜的點燈守護、環繞台北的呼吸心臟大安森林公園，到夜晚的搖滾暗流，守護台灣投下同意票！羅智強在景美，人氣王韓國瑜再加上八個台北市議員，所有的言論只有仇恨，帶著仇恨要大家投下不同意票。」

吳靜怡續指，暢銷書作家羅智強從來不擔心動員，但許多人擔心大安森林公園繞一圈牽不起來；國民黨戰鬥一哥羅智強從不擔心自己沒認真服務地方，但罷團很焦慮沒有組織；羅智強擔心自己的立委位置，罷團擔心中華民國和台灣這片土地，昨日傍晚，台北出現彩虹，就在細雨之後和大雨來臨之前，經過昨日之後，網軍暴增了，因為他們發現完蛋了，除了開始攻擊曹興誠的老招，居然開始放話大安森林公園有很多遊覽車，相信經過青鳥學運的抹黑到大罷免的潑髒水，台灣公民都有抵抗力了，懂得怎麼處理情緒，怎麼分辨真假資訊，總之拉票、催票、投票就對了！

吳靜怡直言，這個週六有「罷免是愛」、「反惡霸」等等活動，因為台灣是民主的，所以無論哪種立場都可以舉辦活動，週日民眾黨、國民黨有申請路權要在民進黨黨部前集結大罵總統，這些都是民主可貴的地方，因為我們有時候對政治無感，但每次選舉，哪次不喜歡罵政治人物，所以更應該守護民主，大罷免，大同意！

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