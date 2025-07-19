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    首頁　>　政治

    韓國瑜赴花蓮挺傅崐萁 助講不到20分鐘支持者錯愕

    立法院長韓國瑜到花蓮力挺立委傅崐萁，並呼籲花蓮鄉親反對大罷免。（記者花孟璟攝）

    立法院長韓國瑜到花蓮力挺立委傅崐萁，並呼籲花蓮鄉親反對大罷免。（記者花孟璟攝）

    2025/07/19 11:04

    〔記者花孟璟、游太郎／花蓮報導〕 國民黨籍立法院長韓國瑜今天前往花蓮，參加由花蓮縣黨部主辦的「反惡罷護民主 花蓮人站出來 不同意罷免」大會，先搭車掃街拜票，再進場發言力挺傅崐萁，但時間不到20分鐘，隨即強調要趕赴桃園助講，助講時間短到讓在場的花蓮支持者相當錯愕。

    韓國瑜指出，45年前到花蓮當兵，當年學唱的「花蓮之歌」，現在還會唱，對花蓮感情特別深，這次來花蓮特別感觸，罷免是人民的權利，但是民進黨用國家資源，把31席國民黨立委全部罷免，這是政治大屠殺，完全不符合民主機制，這是民主大屠殺，拜託26日花蓮鄉親大家告訴大家，對不公平不正義的罷免宣戰，一定要投下不同意罷免，讓台灣的民主在全世界揚眉吐氣。

    包括立委陳菁徽、謝龍介、葛如鈞、邱鎮軍、台北市議員侯漢廷、桃園市議員凌濤、詹江村等人先暖場助講，韓國瑜在傅崐萁陪同下，先搭車掃街拜票，再進入會場向支持者宣講，全場助講的基調一致，大喊守住花蓮就是守住台灣，守住中華民國，一定出來投不同意罷免，並強調票投不同意，監督更有力。

    韓國瑜在傅崐萁陪同下，冒雨在花蓮搭車掃街拜票。（記者花孟璟攝）

    韓國瑜在傅崐萁陪同下，冒雨在花蓮搭車掃街拜票。（記者花孟璟攝）

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