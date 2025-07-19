尷尬！侯友宜反罷掃街 李彥秀、廖先翔和謝國樑被民眾晾一旁

不少攤商看到看到侯友宜給予熱情回應、擁抱。（記者孫唯容攝）

2025/07/19 11:20

〔記者孫唯容／台北報導〕大罷免最後倒數決戰，新北市長侯友宜、基隆市長謝國樑今（19）日前往橫科市場，為國民黨立委李彥秀、廖先翔掃街懇託，不少攤商看到看到侯友宜給予熱情回應、擁抱，反觀首度前往外縣市幫立委掃街的謝國樑，卻數度被晾在攤商外圍，或是跟在隊伍最後面，整場掃街活動一冷一熱，略顯尷尬。

今天侯友宜、謝國樑、李彥秀、廖先翔一走進橫科市場，就受到攤商歡迎，麵攤民眾熱情與侯友宜寒暄，也有攤商老闆熱情握手、擁抱，不過跟在一旁的謝國樑、李彥秀、廖先翔則是乏人問津，即便侯友宜頻頻介紹兩位立委，依然濺不起水花，李彥秀、廖先翔人氣遠比不上侯友宜，與在地攤商的互動熱度不高。

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謝國樑今天首度離開基隆，前往外縣市為面臨罷免的立委掃街懇託，不過卻數度被晾在攤商外圍，甚至有時跟在隊伍最後無人問津，略顯尷尬。一行人走到市場中間還遇到力挺罷免的民眾，跟著掃街隊伍高喊「大罷免、大成功」，隨後面對記者鏡頭直喊「我是國民黨員，但是我支持罷免，大罷免大成功！」

謝國樑、李彥秀、廖先翔跟在侯友宜後頭乏人問津。（記者孫唯容攝）

謝國樑、李彥秀跟在隊伍後方。（記者孫唯容攝）

廖先翔緊跟侯友宜進入店家，謝國樑、李彥秀落後好幾步，掃街活動一冷一熱。（記者孫唯容攝）

有民眾稱自己是國民黨員，但是力挺大罷免。（記者孫唯容攝）

謝國樑站在外圍，等候侯友宜與店家寒暄完，宛如一般民眾。（記者孫唯容攝）

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