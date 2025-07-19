戴瑋姍譏人緣差靠侯友宜動員 葉元之反擊：板橋藍議員團結助反罷

「板橋大刪元」今（19）日舉行「罷免葉元之大縱走活動」，市議員戴瑋姍（右二）到場響應。（記者黃子暘攝）

2025/07/19 12:27

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨籍立委罷免案7月26日投票，欲罷免新北市藍委葉元之的「板橋大刪元」今（19）日舉行步行宣傳，市議員戴瑋姍到場響應並受訪表示，葉元之地方人緣差，難怪要靠市長侯友宜等動員幫忙。葉元之反擊，板橋藍營市議員團結幫他辦說明會、拉票，戴瑋姍開口就造謠，難怪綽號「造謠姍」。

葉元之反擊道，戴瑋姍不做服務、鬥爭跑第一，他請教育部官員到板橋後埔、埔墘、大觀國小會勘並爭取預算改善，未料被戴瑋姍批評為打擾學生上課，可見她心中無人民，只想到鬥爭，日日散佈仇恨，莫怪綽號「造謠姍」；板橋黨籍議員曾煥嘉已幫他辦3場說明會，市議員劉美芳、林國春陸續協助舉辦，市議員周勝考也幫他寄信拉票，他們很團結。

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戴瑋珊說，葉元之低調冷戰處理罷免，未換任何相關看板，想壓制選區罷免討論度，面對爭議也是以「造謠」二字試圖四兩撥千斤，不過她認為近期罷免熱度重新提升，在方姓助理遺孀指控後，大眾也意識葉元之人品無法受人信任，她認為未來一週熱度會持續加溫。

戴瑋姍指出，葉元之地方人緣不好，在地議員不喜歡他，國民黨民代基本冷眼旁觀，導致葉元之需依靠市長侯友宜等動員地方組織幫忙，而侯用疑似行政不中立的手法要求市府動員參加國民黨719反罷造勢活動，此事行之有年，是侯一貫做法，跟市府做標案的廠商也有被動員，「葉元之雖然本身個人品質很差，但周邊助力還是很多」，罷免需努力到最後。

國民黨市議員江怡臻反擊，民進黨不造謠不會選，正經事不做只會搞鬥爭，大罷免勞民傷財，讓基層公務員、里長、鄰長增加工作量，還整天造謠傷害他們，民進黨有良心嗎？

對於助理遺孀指控，葉元之曾回應，指控皆非事實，部分對話遭斷章取義。

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