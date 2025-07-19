藍營基層更該支持大罷免 黃帝穎曝原因

律師黃帝穎。（資料照）

2025/07/19 12:17

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免首波投票將於7月26日登場，律師黃帝穎表示，大罷免是台灣人展現反共護國的民主價值，大罷免是藍營對朱立倫傅崐萁的信任投票，罷免若失敗，朱立倫續任黨主席、傅崐萁續任總召赴中朝拜。

黃帝穎在臉書PO文表示，大罷免是台灣人展現反共護國的民主價值，對國民黨支持者而言，更是對朱立倫續任主席、傅崐萁續任總召的「信任投票」，罷免若失敗則害慘各黨部主委黨工偽造文書被法辦的朱立倫續任黨主席，朱立倫「以罷制罷」害慘國民黨各黨部主委、書記長及總幹事等逾百黨工、志工偽造文書遭羈押、起訴，近百國民黨人認罪等於打臉朱立倫法盲！朱立倫迄今欠國民黨基層黨工及社會一個道歉！

請繼續往下閱讀...

黃帝穎指出，大罷免成功，朱立倫才會負起政治責任，不續任黨主席，才可能反省道歉！盧秀燕、蔣萬安也才有重振國民黨的機會，罷免若失敗則三大犯罪前科的傅崐萁續任總召赴中朝拜，大罷免若失敗，國民黨繼續被三大犯罪前科的傅崐萁綁架，續率藍委赴中朝拜！

黃帝穎續指，二大經濟犯罪判刑定讞入獄、一案偽造文書判刑確定的傅崐萁，在立院會期率黨團立委赴中朝拜，回國後強推「毀憲亂政」擴權法案，不只被憲法法庭判決違憲，更引起歐美警示及譴責，傷害國際對台灣的民主信任。

黃帝穎直言，大罷免成功才可能救國民黨，朱立倫為罷免負責政治責任，不續任黨主席，才可能向藍基層黨工及社會誠摯道歉。盧秀燕、蔣萬安也才可能重振國民黨，三大犯罪前科的傅崐萁因罷免失去國會多數，才不會繼續把持立院赴中聽命，國民黨回歸民主政黨，才可能重建歐美的信任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法