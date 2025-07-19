台美關稅談判尚未公布 藍白聯手推民間版衝擊影響評估

儘管台美關稅談判結果仍未出爐，國民黨將於下週聯手民眾黨推出「民間版衝擊影響評估」期中報告，藉此凸顯賴政府執政不力。（資料照）

2025/07/19 10:47

〔記者施曉光／台北報導〕大罷免進入最後衝刺階段，國民黨近日反罷空戰議題除了訴求罷免若成功「現金、放假一場空」，呼籲民眾支持反罷，才能保有「4+1」國定假日以及全民普發1萬元福利，還開始操作台美關稅談判課題，儘管談判結果仍未出爐，該黨以回應社會與產業界疑慮為由，下週聯手民眾黨推出「民間版衝擊影響評估」期中報告，藉此凸顯賴政府執政不力。

國民黨主席朱立倫近期質疑民進黨政府對美關稅談判「籌碼盡出」，本應獲得最好結果，但民眾都有疑問，台灣為什麼不能與英國一樣獲得10%關稅？朱並強調，如果關稅超過10%，將對台灣所有企業帶來重傷。

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此外，國民黨發言系統近日也要求賴政府應就台美關稅談判進展保持適度透明，台北市長蔣萬安與「戰鬥藍」領袖趙少康更質疑賴政府不敢公布結果，就是想要拖到726罷免投票之後，以免影響大罷免。

國民黨智庫與民眾黨政策會於21日上午將共同召開因應美國關稅「民間版衝擊影響評估」期中報告記者會，出席者包括民眾黨政策會執行長賴香伶、國民黨智庫經財組召集人林祖嘉、國民黨立委賴士葆、民眾黨立委黃珊珊以及前台大校長管中閔等人，將公布期中報告內容。

國民黨表示，該報告整合多場地方產業座談、專家學者會議、企業問卷調查及總體經濟分析，不僅揭示受衝擊產業與勞工現況，也將提出具體政策建議，呼籲執政黨要重視產業、勞工意見，盡速向人民交代美國關稅政策可能帶來的衝擊與因應對策。

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