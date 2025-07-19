批黃建賓緊跟傅崐萁親共禍台！賴坤成大雨中力催罷免同意票

賴坤成未著雨衣在大雨中聲聲催罷免黃建賓同意票。（記者黃明堂攝）

2025/07/19 10:51

〔記者黃明堂／台東報導〕台東挫賓總部今天上午原訂安排立委王義川掃街，但大雨直下，北東飛機取消，未能成行，改由前立委賴坤成領軍，在大雨滂沱中，他未穿雨衣，高喊「大罷免、大成功」！他說，這一戰攸關台灣主權保衛戰，連川普都在看，黃建賓雖然才任一年多立委，沒有知名度，但卻是緊跟著傅崐萁親共禍台，請大家一定要站出來投下同意票，達成國會改革。

王義川「川流不息」掃街，在台東一波三折，原定7月6日掃街，遇到丹娜絲颱風來襲而取消，今天排定上午9點20分在中央市場商圈掃街，他一早就到松山機場等候班機，但雨勢猛烈，班機取消，他傳訊給挫賓總部人員「歹勢，去不了了」；挫賓總部改安排前立委賴坤成領軍，帶領志工在大雨中掃街，賴拒絕志工遞給雨衣，全身濕透催票；由於賴坤成曾任台東市長，與攤商都很熟悉，他帶隊之下，人氣十足，有的人很高興說，終於看到「霸告（賴坤成綽號）」站出來，讓罷免士氣大振。

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賴坤成逐一請攤商及民眾在7月26日一定要出來投下罷免黃建賓的同意票，因為罷免沒有候選人，投票率不會太高，所以一定要努力催票，將同意票衝破有效票數1/4的通過門檻。

賴坤成說，目前國會的最大亂源就是傅崐萁，他完全掌握國民黨，更是完全親共，每趟到中國之後，都會在國會推動毀憲禍台法案，黃建賓知名度雖不高，但緊緊跟隨傅崐萁作亂，這次罷免投票，不僅僅是針對黃建賓個人，更是為了國會的正常化，請大家一定要站出來投同意票。

賴坤成未著雨衣在大雨中聲聲催罷免黃建賓同意票。（記者黃明堂攝）

賴坤成未著雨衣在大雨中聲聲催罷免黃建賓同意票。（記者黃明堂攝）

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