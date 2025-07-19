徐榛蔚出席客庄活動宣傳反罷免行政不中立 客委會撤銷百萬補助

花蓮縣長徐榛蔚於客委會補助之活動場中宣傳反罷免，被認定違反行政中立。（資料照）

2025/07/19 10:21

〔記者楊綿傑／台北報導〕花蓮縣政府辦理受客委會補助之客庄慶典活動，縣長徐榛蔚卻在活動中宣傳反罷免，還要參與者給丈夫立委傅崐萁掌聲，遭民眾檢舉違反行政中立，經1週查證，客委會表示，縣府確有未善盡行政中立之責，且活動中使用客語比例低，未達預期效益，決定撤銷活動補助100萬元，也提醒執行計畫相關單位必須遵守行政中立。

花蓮縣政府上週在瑞穗鄉舉辦「2025客鼓鳴心－鼓王爭霸戰活動」，結合地方特產首辦「客庄鳳梨饗宴」，吸引民眾吃辦桌，但徐榛蔚致詞時宣傳普發1萬元政策，還要「大家給傅崐萁1個掌聲」，並有國民黨志工逐桌發放「傅崐萁政績扇子」，徐榛蔚席間致意時還被罷團成員嗆聲，事後遭檢舉違反行政中立。

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客委會表示，經函請花蓮縣政府說明後比對查證，當日活動場內外，並無於各出入口明顯處所張貼禁止支持或反對罷免活動之告示，亦無安排縣府人員於現場積極排除相關違反行政中立之情事發生，故於活動會場內，確有發生參與反罷免案之相關團體進入活動現場放置及發放文宣情形，花蓮縣政府亦未即時採取積極作為予以制止，顯有未善盡維護行政中立之責。

此外，客委會提到，該活動除有違反中立相關情事外，依花蓮縣政府說明「2025客鼓鳴心－鼓王爭霸戰活動」之「客庄鳳梨饗宴活動」使用客語比例偏低，易致民眾對活動辦理目的產生誤解，顯然也與客委會原核定補助計畫之宗旨及預期效益不符。

客委會說，綜合上述2點，依照原補助核定函第10點規定，撤銷活動補助；另為強化行政中立原則之落實，再次重申獲客委會補助辦理之活動，於執行期間務必恪遵行政中立原則。

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