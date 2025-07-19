徐巧芯嗆曹興誠才是舔共賣台始祖 顏擇雅：徐才對不起爺爺與外公

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/07/19 11:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市藍委徐巧芯昨日在電視罷免說明會表示，罷團領銜人曹興誠說罷免是為了反共，但她的叔公、外公都曾參加剿匪戰役，也是她心目中的英雄，「所以我當然也反共」，質疑曹不敢被監督，反嗆曹興誠才是舔共賣台始祖。對此作家顏擇雅表示，最珍貴的反共證詞都是來自像曹興誠這樣上過當、吃過虧的迷途知返者，並指徐真是對不起自己的爺爺和外公。

顏擇雅在臉書PO文表示，徐巧芯昨抨擊曹興誠早在1988年就跟江澤民、曾慶紅吃過飯，是親中始祖。這點是傷不了曹興誠的。1988年的時候，「戒急用忍」四字還沒出現，當時台灣民間多數人都是親中的。那時江澤民是上海市委書記，曾慶紅是上海市委副書記。曹興誠跟他們吃飯，只代表他是台灣夠重要的企業家，是中共省級官員想拉攏的對象。當時剛成立的民進黨較支持台商西進，反而是李登輝領導的國民黨一直阻擋。

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顏擇雅指出，當時卻沒「親中賣台」這種罵名。原因很多：例如中共當時還沒對台灣搞「以商逼政」，也沒文攻武嚇，不過重點是台灣當時上上下下都相信中國正快速改變，也許有一天會變民主自由。但後來1989年有了「天安門事件」，1994年「千島湖事件」，1996年飛彈危機，2000年台灣大選再一次文攻武嚇，「親中賣台」罵名才在台灣出現。

顏擇雅續指，「親中賣台」這標籤出現之後，曹興誠大概有20年的時間都是處於被罵的那方，因為他主張晶圓廠西進。但這也是為何，他站到台派這邊會讓台派振奮。上過共產黨當的人最知共，也最反共，這點台派是清楚的。李登輝不也曾差一點加入共產黨？余英時沒離開中國大陸之前是有申請「入團」的。李怡關於香港的見證之所以珍貴，正因為他曾受中共在港宣傳體系一路培養，共產黨自我包裝太厲害了。全世界都一樣，最珍貴的反共證詞都是來自上過當、吃過虧的迷途知返者。

顏擇雅分析，徐巧芯用自己支持給國軍加薪這一點，來證明她挺國軍。難道她以為我們會忘了她講「浮起來啦! 浮起來啦!」的嘴臉？不給國軍武器，就是不愛惜國軍生命的意思。生命沒了，薪水可以繼續領嗎？何況砍國防預算不是危及國軍生命而已，也危及台灣所有人民的生命。

顏擇雅直言，至於她強調爺爺與外公有參加剿共，這只證明兩件事：1.她真是對不起自己的爺爺和外公。2.中共若拿下台灣，她下場可能比我們這些台派還慘。台派都跟中共沒仇，我們拒共，只代表我們將成為中共努力拉攏的對象。這是為何中共一直強調台獨份子只是少數。但徐巧芯們不一樣，她或他們光憑出身，就跟中共有仇了。不管徐巧芯記不記仇，中共一向超會記仇。

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