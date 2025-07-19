立院通過虐殺嬰幼兒最重判死 吳宗憲因這原因開心不起來

國民黨立委吳宗憲認為虐殺嬰幼兒罪該萬死。（吳宗憲提供）

2025/07/19 10:23

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院昨天三讀通過刑法修正案，虐殺嬰幼兒最重可判死刑。國民黨吳宗憲表示，儘管這是他大力推動的法案，他卻一點也開心不起來，因大人沒有來得及保護剴剴，讓剴剴好好長大的機會被殘忍剝奪了；但也因為剴剴，讓許多和他一樣的小朋友，現在能好好長大了。

吳說，他知道刑法學理上，大家一定會有不同看法，但他還是必須說，剝奪基本生存需求並致其在身心極其痛苦下死亡，這無疑是對憲法「人性尊嚴」基本權的極端侵害。

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吳宗憲說，法官必須知道，有一種殺人方式叫「虐殺」，這是用原本刑法第271條的「殺人罪」所無法充分評價的。過去司法實務在兒虐案件中過度著重犯罪動機、目的，多以行為人與兒童沒有糾紛，沒有殺人的動機，沒有殺童的目的，就否定他是殺人故意。

吳說，但法官可能也忘了，人世間有一群毫無良知的人，對於無力自救的幼童，他可以展現純粹的至惡，這樣的虐殺何需有仇隙在前，又何須有動機在後？

吳宗憲指出，依數據顯示，，從2019到2023年，未滿3歲的受虐嬰幼兒人數不斷攀升，這樣的趨勢非常驚人。這次我們推動虐殺嬰幼兒罪，就是在強調，無動機、目的之施暴、凌虐嬰幼童犯罪，我們必須讓社會清楚知道，虐殺嬰幼兒，罪該萬死。

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