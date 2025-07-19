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    罷免最後衝刺 國民黨續推反罷列車、街頭開講深入基層

    大罷免投票最後一週的時間衝刺，國民黨將續推「反罷列車、街頭開講」深入基層，讓不同意罷免發酵。（資料照）

    大罷免投票最後一週的時間衝刺，國民黨將續推「反罷列車、街頭開講」深入基層，讓不同意罷免發酵。（資料照）

    2025/07/19 13:46

    〔記者施曉光／台北報導〕因應726罷免投票進入最後一週的衝刺階段，國民黨今日指出，13日起就已經展開的一系列「反罷列車，街頭開講」活動，將持續深入宮廟、公園等基層鄰里，與鄉親直接面對面互動交流，藉此讓拒絕惡罷的民意情緒在地方持續發酵。

    此外，國民黨指出，在罷免投票前，還將結合青年軍的「湛藍衝鋒，護民主戰隊」，持續站上街頭開講，駛動反罷列車，要將反惡罷的聲音深入基層、深植民心，號召全民726走出家門投下「不同意罷免」。

    國民黨指出，「反罷列車，街頭開講」活動迄今已辦4場，在沒有宣傳動員的情況下，吸引許多當地鄉親自發性參與，不僅坐滿席位，有更多的民眾站在活動現場的周邊，聽完整場的開講活動，並不時為當地立委或宣講來賓鼓掌加油，也會高喊「反惡罷」口號。

    國民黨表示，「反罷列車，街頭開講」將持續安排知名政治評論員、地方民代陳述民進黨的執政惡跡，以及這次大罷免違反民主常軌的事實，還有藍營地方首長與會力挺，當地被罷免的國民黨立委也會親自出席，向民眾說明自己在國會為民爭取福利、建設，以及主導通過的多項福國利民法案、政策，獲得現場民眾高度認同。

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