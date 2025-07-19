賴士葆嗆「可做很多司法動作」領銜人落淚：只為守護小小多山的國家

罷免賴士葆領銜人張艾安（右）、國民黨立委賴士葆（左）。（翻攝台北市選委會網站）

2025/07/19 10:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市選委會18日舉辦罷免電視說明會，當日下午藍委賴士葆與罷免案領銜人張艾安進行說明。賴士葆對張艾安開嗆「我如果採取司法動作，可以做很多動作，張小姐妳就準備接招」，張艾安則講到後來情緒激動落淚表示「罷團做著不熟悉的事情，忍著烈日曝曬、汗流浹背，只是為守護我們小小多山的國家。」

賴士葆在說明會上不斷攻擊罷免團體，並強調罷團一直在汙衊他「我是政大企管所教授出來的，教授會去打人喔？很奇怪喔」，而關於焚化爐與動物園的引進，賴士葆稱焚化爐87年引進，動物園是85年引進的，那時自己還沒有從政，並表示「老實講如果我採取司法動作，可以做很多動作，張小姐妳就準備接招吼，一條一條都是錯誤的」。

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張艾安質問，去年五月，因國會擴權法案，10萬人走上街頭，團隊想問賴士葆，是不是也跟著按下了同意，後續又推動許多將台灣推向萬劫不復深淵的法案，包含修憲訴法、財劃法等，而國民黨反罷免操弄仇恨、操作輿論，變成藍綠政黨的對決，無法回應公民訴求，妄圖透過這樣的方式轉移人民注意力，但這樣的做法證明人民罷免的正當性，國民黨抄名冊、違法，許多黨工被羈押，賴士葆還說偽造文書是輕罪，4月17日還違反集會遊行法，到北檢高喊司法不公。

張艾安在第二輪說明中提到，國民黨罷免期間把公民當作敵人，說他們是邊緣人，甚至是陰溝老鼠，沒有政治人物該有的高度，過程中還碰上蔣市府諸多行政不中立。張艾安強調自己從來沒有加入任何政黨，罷團的人來自各界，罷免理由各不相同，但可以歸納，都是出於愛，她們關心國家，關心下一代是否還能享有民主，所以放下休閒娛樂，說到激動處，還不禁落下眼淚。

張艾安說，罷團做著不熟悉的事情，忍著烈日曝曬、汗流浹背，只是為守護我們小小多山的國家，很多人說他們收錢辦事，但除了理想跟理念，哪裡還有更好的理由讓人民站出來？因為國民黨總是收錢辦事，所以不理解，有些事情值得流血流淚去爭取。

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