藍白控綠包庇虐童反對修法 林俊憲反批造謠、曝關鍵原因

林俊憲說明，「虐殺兒童」與「凌虐致死」，是兩個不同法律概念，一個是「故意」虐待、「故意」致死；一個是「故意」虐待、「過失」致死。但兩者刑度經過此次修法後卻已幾無差別。（資料照）

2025/07/19 12:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對藍白陣營指控綠營包庇虐童、反對修法，民進黨立委林俊憲發文一一釋疑，他強調包含民進黨在內，3黨都同意修正加重虐殺兒童的刑責，但在支持272之1條的同時，也對286條表達不支持。他也說明，286條在過去10多年來已三度修法加重處罰，且目前的版本會讓「虐殺兒童」與「凌虐致死」的刑度幾無差別，甚至可能造成「過失」比「故意」刑度還高的詭異狀況。

男童「剴剴」遭保母虐死案人神共憤，立法院昨天表決三讀通過「刑法修正案」，以凌虐方式殺害未滿7歲兒童最重可判死刑。藍白陣營指控綠營包庇虐童、反對修法。民進黨團則強調，藍白對「剴剴案」先包庇再消費，民進黨支持虐殺兒童罪可處死，但本次問題在於，故意凌虐和過失致死的刑責比殺人罪還高，民粹修法恐造成可怕後果。

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林俊憲在臉書發文指出，「現在有幾張表決結果圖被拿出來造謠，我一張張來解釋」。首先是第一張，針對「討論事項第一案」，林俊憲表示，「這是在處理延會到8月31號，民進黨投下反對。看看過去幾週藍白的出席和開會狀況，理由應該不用多說明」。

其次為第二張，針對「刑法286條再修正動議」，民進黨支持272條之1，虐殺兒童可處死刑或無期徒刑，但不支持修改286條，這部分後面詳細說明。至於第三張則是針對刑法增訂條文進行全案表決，對此林俊憲則說「已經進入三讀階段，272條之1、286條一起的全案表決，但272之1條我們支持，286條認為有爭議，所以選擇不投贊成也不投反對，表達我們的立場」。

林俊憲說明，為什麼沒有272條之1的表決結果？那是因為早在協商階段，3黨都同意修正加重虐殺兒童的刑責，所以不需表決。

林俊憲強調，表決不是只為了當下，任何修訂的法律案，尤其是刑法，對整個社會的影響極其深遠，「所以我們每一次表決，都要確保表達出精準的立場」。

林俊憲指出，回到主要爭點的286條，「虐殺兒童」與「凌虐致死」，是兩個不同法律概念，一個是「故意」虐待、「故意」致死；一個是「故意」虐待、「過失」致死。但兩者刑度經過此次修法後卻已幾無差別，甚至在某些情況下，會造成「過失」比「故意」刑度還高的詭異狀況，法務部的見解也反對兩個不同法律概念被模糊。

林俊憲也強調，286條在過去10多年來已三度修法加重處罰，其中有兩次是在民進黨多數時，拿虐童的不幸案件來進行政治攻擊，其心可議。

林俊憲表示，「我知道每次修法時，這些細部的立法沿革歷程很容易被有心人利用資訊落差扭曲誤解，甚至會出現『跟著投贊成就好』這種聲音」。但他強調，但身為國會議員，尤其面對的是刑法修訂，必須永遠謹記刑罰的「謙抑性」原則，尤其對從抵抗威權出身的民進黨更是如此，這是我們刻在基因裡的核心價值。

林俊憲在文末也重申「被誤解可以再說明，但絕不能為了避免被誤解而放棄最基本的法律原則」。

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