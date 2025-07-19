稱台灣是「城市」被轟舔共！王鴻薇：「口誤」被拿來作文章

王鴻薇18日於罷免電視說明會稱「台灣是城市」，今強調是口誤。（記者甘孟霖攝）

2025/07/19 09:13

〔記者甘孟霖／台北報導〕距726大罷免首波投票剩下最後一週，藍委王鴻薇昨（18日）於罷免電視說明會上稱「台灣是城市」，引發批評。王鴻薇今受訪澄清是口誤將「台北」講成「台灣」，也批民進黨、罷團作文章，對於說明會其他內容無法回應、招架。

台北市長蔣萬安批，總統賴清德也說「把中華民國當作兩岸護國神山，會給台灣帶來災難」，是不是也要用一致標準檢驗？

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王鴻薇、蔣萬安今合體掃南京市場，王會前受訪表示，昨天說明會有個重點，罷免方一直丟紅帽子說國民黨親中賣台，但對於民進黨內部，前立委鄭運鵬、立委沈伯洋父親、立委郭昱晴丈夫，以中國台灣名義，在中國經商賺紅錢，這是不是親中賣台、舔共？民進黨完全無法回應，這件事再次證明，他們只會丟紅帽子而已。

民進黨秘書長林右昌昨表示，越到關鍵的時刻，越可以看到一個人內心最真實的想法。對此王鴻薇說，民進黨內部有立委家人用中國台灣在中國賺紅錢，林右昌要不要先回應？

對於王鴻薇口誤爭議，蔣萬安則說賴清德也說「把中華民國當作兩岸護國神山，會給台灣帶來災難」，是不是也要用一致標準檢驗？

賴清德2023年在總統大選辯論會上提及，「把中華民國當作是兩岸的護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難」？賴清德當時在辯論會後坦承口誤，因為時間緊迫少講兩個字，把「中華民國憲法」講成「中華民國」。

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