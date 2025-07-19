麥玉珍「老公外遇狗改不了吃屎」論文爭議 母校靜宜大學回應了

麥玉珍畢業於靜宜大學社會企業與文化創意碩士班。（資料照，記者張軒哲攝）

2025/07/19 08:59

〔記者張軒哲／台中報導〕民眾黨不分區立委麥玉珍爭議頻傳，日前媒體人李正皓檢視麥玉珍的碩士論文，在網路引起議論，麥玉珍母校靜宜大學受到波及，有校友直言「校方要說清楚，以免學校與畢業生聲譽受影響」。靜宜大學強調，麥玉珍在校相關程序，皆依教育部規定執行。

51歲麥玉珍是越南華人，她遇人不淑，嫁來台灣後，曾遭受其前夫多次家暴，離婚後投入社會服務，關懷新住民，擔任立委後，制定有利新住民的政策，以及推動《新住民基本法》。

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麥玉珍屢傳失言情事，她去年在台中參加記者會時，自爆曾經把台灣火龍果分切包在行李帶回越南栽種，隨後發出道歉聲明。除此之外，麥玉珍靜宜大學社會企業與文化創意碩士論文去年就曾被爆竟出現「老公外遇狗改不了吃屎」等字句。日前李正皓質疑，麥玉珍論文提及「老公外遇偷情」、「初戀情人被掃把打」、「婆婆吃素」等無關學術研究內容，認為中文程度差。

靜宜大學人社院近年廣設學位學程，讓許多沒有學士學位者可用同等學力報考碩士班，麥玉珍就讀社會企業與文化創意碩士學位學程，她以個人生命故事為論文，引起網友質疑，連指導教授跟口試委員都被網友公開。指導教授賴秦瑩、口試委員靜宜大學特聘教授郭俊巖皆為中正大學社福博士，另一名口試委員孫智辰現任南華大學生死學系主任，透過碩博士論文系統查詢，賴與孫是靜宜大學畢業，兩人都是郭指導的學生。

靜宜大學指出，暑假期間本週全校包含行政人員放假，麥玉珍論文相關指導教師在部落出差做研究，麥玉珍的入學及畢業相關程序，皆依教育部規定執行。

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